Camello, séptimo jugador español con seis goles en las cinco primeras jornadas desde 1975

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Madrid, 12 sep (EFE).- Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, sumó en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid, su sexto gol en las cinco primeras jornadas de LaLiga, una cifra que solo seis jugadores habían conseguido anteriormente desde Daniel Ruiz-Bazán, del Athletic Club de Bilbao, que fue el primero que lo logró en la temporada 1975/1976.

Sergio Camello está viviendo su mejor momento deportivo en este inicio de temporada con el Rayo Vallecano, con el que lleva seis goles en cinco jornadas, el último frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, un escenario icónico en el que su equipo no pudo puntuar pero que, a nivel personal, le valió para seguir reivindicándose.

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La dificultad de marcar seis goles en las cinco primeras jornadas de Liga es muy grande y por ello, hasta el momento, solo seis futbolistas españoles lo han logrado.

El primero fue Dani, del Athletic Club de Bilbao, en la temporada 1975/1076, al que le siguieron Rafael Marañon, del Espanyol; y Quini, del Sporting de Gijón (ambos en la 1979/1980); Emilio Butragueño, del Real Madrid (1991/1992), Juan Sánchez, del Valencia (2000/2001) y David Villa, que lo logró dos veces con el Valencia en las temporadas 2008/2009 y 2009/2010.

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El último ha sido Camello, que esta temporada lleva seis goles tras marcar dos contra el Barcelona en el Camp Nou, otros dos contra el Racing y dos más frente al Alavés en Butarque y el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. EFE