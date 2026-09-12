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Borja Sémper acusa al Gobierno de "soberbia" y critica la "ausencia de responsabilidades" por la crisis de Ceuta

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El portavoz y vicesecretario de Cultura y Deporte del PP, Borja Sémper, ha acusado al Gobierno de "soberbia" y ha criticado la "ausencia de responsabilidades" ante la crisis migratoria de Ceuta.

Así lo ha señalado este sábado en Vigo, donde ha remarcado que "parece una broma" que la "única responsabilidad política", tras lo sucedido, sea la dimisión del jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz.

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Para Sémper esto evidencia que "todo lo que se está viviendo desde hace un mes es mentira", así como la "ausencia absoluta de asunción de responsabilidades" y la "soberbia" del Gobierno central.

"La versión oficial del Gobierno insiste, una y otra vez, en mentirnos a los españoles. Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios estaban informados, y él ha dicho que había informado. Estaban informados de que ya tenían y ya se conocían los planes que existían para saltar la frontera de Ceuta", ha señalado Sémper.

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Asimismo, ha puesto el foco en la falta de "humildad y de asunción de responsabilidades" en la que "vive instalado" en el Gobierno central. "¿Cómo es posible que, a día de hoy, ningún ministro y, por supuesto, tampoco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya asumido alguna responsabilidad, haya pedido perdón o haya hecho algún mínimo gesto de humildad?", ha preguntado.

El portavoz del PP también ha criticado que "no hay una respuesta eficaz o un horizonte de solución al problema", sino que Pedro Sánchez "dice que hay que aceptar lo sucedido como una realidad estructural".

"Convertir Ceuta en un CETI, aceptar que es mucho más llevadero para el Gobierno que los ceutíes se autoconfinen en casa por miedo o dejen su ciudad, a que quienes entraron en nuestro país de una manera irregular, vuelvan a su país", ha criticado.

"CON ESPAÑA NO SE JUEGA"

En este contexto, Sémper también ha hecho referencia al comunicado del Gobierno de Marruecos en el que señalaba "fundamentalmente al PP". "Algo verdaderamente novedoso que un país se refiera a otro señalando a la oposición. Novedoso, pero no extraño. También el Gobierno de Marruecos entiende que va a haber un cambio político en España", ha apuntado.

Con todo, ha advertido a Marruecos de que con el "futuro Gobierno del PP" la posición de España "no va a ser la misma que ahora". "Ofreceremos colaboración, una relación de vecindad y de entendimiento, pero Marruecos tendrá que saber, como el resto de países de nuestro entorno, que con España no se juega, que España no está subordinada a ningún interés extranjero, y que nuestra posición será de absoluta firmeza", ha avisado.

Así, ha defendido que Ceuta, Melilla y Canarias "no pueden estar en cuestión" y ha reprochado al Ejecutivo central que las diferentes reivindicaciones marroquíes sobre estos territorios "no hayan recibido" una respuesta.

DISOLVER LAS CORTES

Sémper también ha instado a Pedro Sánchez a "aceptar de una vez, que la situación es insostenible" y, ante un Gobierno que "es incapaz" de "resolver ningún problema", "disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles".

En este sentido, ha remarcado que "después de estos años de escándalo permanente", ha llegado el momento de que "el pueblo hable" y "se cambie el rumbo de este país".

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EuropaPress

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