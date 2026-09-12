Bendodo (PP) dice que la "nefasta" gestión de la crisis de Ceuta será "la puntilla definitiva" al Gobierno de Sánchez

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El vicesecretario de coordinación autonómica y local y análisis electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado que la "nefasta gestión" de la crisis de Ceuta va a ser "la puntilla definitiva" al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha afirmado que si España tiene "un gobierno rodeado por la corrupción y que abandona Ceuta" es porque el PNV, "su socio más fiel, lo permite".

En la clausura de la jornada de Nuevas Generaciones Euskadi 'Retos de la juventud vasca' celebrada este sábado en Bilbao, Bendodo ha afirmado que los jóvenes vascos y españoles tienen "la misión y la responsabilidad histórica" de ser "la avanzadilla contra el sanchismo, el populismo, la banalidad de la política y, sobre todo, contra el gobierno que más daño está haciendo a nuestro país y a nuestras instituciones".

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El dirigente popular ha señalado que quienes elaboraron la Constitución del 78, que es "fuerte y rígida, pero que a su vez, elástica, se olvidaron de regular si los ataques al Estado venían del propio gobierno". "Eso nadie lo pensaba y nadie lo esperaba, pero es lo que está pasando, es el propio gobierno el que por dejadez, por inacción o por otras cuestiones está perjudicando a España" y es "el gobierno que más daño en la historia le ha hecho a nuestro país y al conjunto de nuestras instituciones".

Ante las elecciones municipales de mayo y, sobre todo las generales, que espera que sean "en algún momento de este año o del año que viene", Bendodo ha afirmado que "el motor del cambio tiene que venir de la juventud española y vasca, para que la dignidad y el sentido de Estado vuelva al gobierno de nuestro país de la mano de nuestro presidente Feijóo".

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Tras advertir que "lo que está pasando en nuestro país es extremadamente grave", ha afirmado que "la crisis de Ceuta es la que ha acabado de mostrar la peor cara de Pedro Sánchez" y ha asegurado que "la nefasta gestión de esta crisis, va a ser la puntilla definitiva de este gobierno". "Hasta aquí han llegado los españoles. Más no estamos dispuestos a tragar", ha dicho, para reprochar al presidente del Gobierno su "cara dura" por "irse un mes de vacaciones cuando Ceuta estaba totalmente sumida en el caos".

Bendodo ha acusado a Sánchez de "desproteger a los ceutíes y, por tanto, a los españoles" y de "mentir para protegerse a sí mismo, porque, claramente, lo único que le importa es él mismo". Según ha señalado, "la crisis de Ceuta ha puesto al descubierto al presidente débil, pero sobre todo al presidente inmoral que tenemos en España".

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Además, ha considerado que los documentos sobre la entrada de inmigrantes en Ceuta que se han hecho públicos "han sido suficientes para ver que el gobierno ha mentido" porque "dijo que no sabía nada y que nadie avisó", pero "los documentos demuestran que se avisó por activa y por pasiva" y que el Centro Nacional de Inteligencia "alertó a todo el que tenía que alertar, pero el Gobierno no actuó".

Elías Bendodo ha insistido en que "eso de que Sánchez resolvió la crisis en 48 horas se demostró que es mentira, porque siguen más de 10.000 inmigrantes irregulares en Ceuta campando a sus anchas".

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Tras asegurar que el PP va a seguir denunciando la situación e instando al gobierno a que "actúe de una vez", ha remarcado que su partido es claro y lo que exige es que "todos los que entraron ilegalmente en España, legalmente tienen que salir de España". "Todos los que violentaron la frontera de Ceuta, los que quedan allí, tienen que volver por donde entraron. Y eso lo tiene que facilitar el gobierno de España", ha reiterado, para lamentar la imagen que está dando España a la comunidad internacional "con muchos responsables, Interior, Defensa, que se tiran los trastos entre ellos en una crisis de este calibre".

En esa línea, ha asegurado que "la diplomacia española hace aguas permanentemente". "La debilidad se huele, la debilidad parlamentaria, la corrupción que rodea al gobierno y las últimas bocanadas que le quedan a Pedro Sánchez se nota, se huele", ha manifestado.

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Asimismo, ha preguntado si hay alguien del Gobierno de Sánchez que, "después de tirarse los trastos a la cabeza, puede garantizar cuarenta y tantos días después de la invasión que esto hoy no volver a suceder". "Nadie del gobierno nos ha explicado por qué ha pasado esta invasión de la frontera española en Ceuta y nadie del gobierno nos ha dicho si estamos en condiciones de garantizar que esto no vuelva a suceder", ha insistido.

Bendodo ha recordado que "hay legislación europea y nacional que avala la vuelta de los inmigrantes que han entrado irregularmente", como el Pacto de Inmigración y Asilo y la directiva de retorno, y ha destacado que Marruecos "le ha dicho al Gobierno que le mande a todos los inmigrantes que entraron irregularmente, que está dispuesto a recibirlos, y que también le mande a los menores, que con quien tienen que estar precisamente es con sus familias".

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PNV, "EL GRAN APOYO DE SÁNCHEZ"

Además, Bendodo ha dicho que "el gran apoyo" de Sánchez y su socio "más leal, el que le dice sí a todo sin leer los papeles, sin saber qué pide a cambio, es el PNV, que se ha convertido en uno de los cómplices más destacados de Pedro Sánchez y de este gobierno en decadencia".

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"Si tenemos un gobierno rodeado por la corrupción y sigue siendo gobierno es porque el PNV quiere, si tenemos un gobierno que abandona Ceuta y sigue en el gobierno es porque el PNV lo permite", ha asegurado, para añadir que Pedro Sánchez "no podría hacer lo que está haciendo sin el visto bueno a todo, sin rechistar, del PNV, que es quien le sostiene, que nadie olvide esto y que no lo olvide Euskadi".

Elías Bendodo ha dicho que el PNV, "un partido histórico en el País Vasco de derechas", ahora es "un partido de izquierdas" que "se autodefine progresista y apoya a un gobierno corrupto de izquierdas". "¿Por qué ese cambio de rumbo?", se ha preguntado para criticar que el lehendakari, Imanol Pradales, "cogido del brazo de Pedro Sánchez, no es capaz de hacer frente a ninguno de los grandes problemas del País Vasco, como son la vivienda, la seguridad, los impuestos y la educación".

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Tras asegurar que "el fracaso del PNV en materia de vivienda" en Euskadi "es solo comparable con el fracaso de Pedro Sánchez en la misma materia a nivel nacional", se ha referido a los resultados del último informe PISA, correspondiente a 2025, que sitúa a Euskadi a la cola entre las comunidades autónoma del Estado en la valoración de Comprensión Lectora, solo por delante de Ceuta y Melilla, para afirmar que el País Vasco "no merece verse como farolillo rojo de la educación en España".

Bendodo ha recordado que el País Vasco "lleva con el autogobierno 40 años" y se ha preguntado si "ha funcionado el autogobierno en materia educativa para que el País Vasco, según el informe PISA, sea la última comunidad autónoma de España". "El País Vasco no merece estar en el furgón de cola de los resultados del informe PISA", ha reiterado, para afirmar que el informe PISA "ha confirmado el fracaso del PNV en la gestión educativa" y ha acusado al partido jeltzale de anteponer ideología "a la calidad de la educación a nuestros jóvenes en el País Vasco".

A su entender, "los preocupantes resultados del informe PISA reconfirman, por si no estaba confirmado, que el proyecto del PNV en el País Vasco, está agotado" y que, "sin duda, hace falta un cambio de gobierno en esta tierra".

"Es la gota que ha colmado el vaso", ha dicho, para asegurar que "la solución" está el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, que "tiene las ideas claras, los proyectos en la cabeza y los equipos en cada territorio y lo que hace falta es que el cambio se produzca cuanto antes".