Alicia Flórez: “Toca pensar en el bronce, pero queríamos el oro”

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Berlín, 12 sep (EFE).- La jugadora de la selección española Alicia Flórez declaró en zona mixta tras la derrota ante Estados Unidos en las semifinales del Mundial de Berlín que, aunque toca “pensar en el bronce”, España “quería el oro”.

Así lo demostró el grupo plantando cara a la gran favorita al título durante más de tres cuartos del partido. “Hemos hecho un buen plan de partido, estoy muy contenta y orgullosa del equipo, no hemos dejado de dar la cara en ningún momento”, dijo Flórez.

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La exterior leonesa consideró que aunque hoy la derrota duela, las jóvenes de la plantilla aprenderán de esto y será positivo para el futuro de la selección.

Sobre el rival por el tercer puesto, la anfitriona Alemania, Flórez señaló que hay que salir “muy centradas” y que tanto el equipo como el pabellón “aprietan mucho más que el primer partido”.

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En la misma línea, la pívot Awa Fam dijo que “no hay que pensar en el primer día” en el que España se impuso por 30 puntos (53-83) ya que Alemania ha ido creciendo en cada partido del torneo.

“Tenemos que tener ganas y pensar en que realmente queremos ese bronce”, comentó Fam, que espera que el grupo esté “más motivado aún” que en el primer encuentro porque en este caso hay una medalla en juego.

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Sobre el choque ante Estados Unidos, la pívot de las Seattle Storm añadió que “está orgullosa” del trabajo realizado y que “ha habido ciertos errores al final” que han penalizado a España.

“Les hemos hecho cambiar cosas porque hemos jugado muy bien, ahora estaremos enfadadas y tristes pero tenemos también que sentirnos orgullosas y aprender para mañana”, dijo. EFE

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ip/sab

(Vídeo)