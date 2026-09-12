4-1. El Real Madrid se impone en un derbi plácido al Rayo Vallecano

Madrid, 12 sep (EFE).- El Real Madrid, con dos goles del francés Kylian Mbappé y otros dos del inglés Jude Bellingham y el español Álvaro Carreras, se impuso este sábado al Rayo Vallecano, que marcó por medio de Sergio Camello, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports en el estadio Santiago Bernabéu.
Con este resultado el Real Madrid suma 12 puntos y empata con el líder, el Barcelona, que este domingo juega contra el Levante. El Rayo, por su parte, se sitúa decimoquinto con 4 puntos. EFE
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