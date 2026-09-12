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32-29. Guitart guía al Horneo Alicante hacia la victoria

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Alicante, 12 sep (EFE).- El Horneo Alicante arrancó la competición con una brillante victoria ante el Bathco Torrelavega (32-29) en un encuentro que tuvo como protagonista al portero Pau Guitart, determinante para que el equipo alicantino sumara los puntos ante un rival teóricamente superior.

El guardameta, uno de los fichajes del Horneo Alicante para el nuevo curso, realizó 16 paradas, sostuvo a su equipo en los momentos de sequía ofensiva y rubricó el triunfo con un gol en la última acción del encuentro.

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El conjunto cántabro, apoyado en las paradas de su portero iraní Barkhordari, tuvo un gran inicio de partido y dominó por completo el juego en ataque y defensa ante un Horneo que tardó más de cinco minutos en anotar su primer tanto.

El Bathco Torrelavega tuvo en Isidoro Martínez a su principal referente ofensivo, pero el Horneo, gracias a las paradas de Guitart, despertó de forma contundente para lograr un parcial de 5-0 y tomar el mando del marcador (8-7, m.16).

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Sempere y James Parker fueron los artífices de una remontada que Jacobo Cuétara intentó frenar con dos tiempos muertos. El conjunto alicantino llegó a dominar con claridad (13-10, m.25), aunque en los instantes finales una reacción del Bathco Torrelavega permitió reducir las diferencias a la mínima expresión antes del descanso (15-14).

En la segunda parte, la igualdad fue la nota dominante en los primeros minutos, hasta que el conjunto cántabro aprovechó varias exclusiones de su rival para recuperar el mando en el marcador (19-20).

El Horneo Alicante, liderado en ataque por Borragán y Montoya y sujetado en la portería por un Guitart inexpugnable, logró invertir la tendencia y recuperar una ventaja de tres goles.

Con todo a favor, el conjunto local tembló a diez minutos del final y el Bathco Torrelavega, con Prokop e Isidoro muy inspirados, redujo al mínimo las diferencias.

El equipo cántabro tuvo hasta cinco ataques para empatar, pero se encontró con un Guitart intratable en su regreso a la competición española. El portero fue decisivo para que el Horneo mantuviera la ventaja hasta el final y sumara sus primeros puntos de la temporada.

- Ficha técnica:

32 - Horneo Alicante (15+17): Guitart (1); Adrián Sánchez (4 p), Parker (4), Borragán (6, 1 p), Oliver, Reinante (2) y Augusto Moreno -equipo inicial- Montoya (4), Teixeira (1), Sempere (3), Robledo (1), Escobedo (5), Asensio, Aarón Gutiérrez, Oliveira (1) y Roberto Domenech (ps).

29 - Bathco Torrelavega (14+15): Barkhordari; Cangiani (3), Cordiés (1), Aja (1), Isidoro Martínez (6), Moyano (3) y Ángel Fernández (1) -equipo inicial- Marcio Silva (2), Rubiño (1), Javier Muñoz (4, 3 p), Juanjo Fernández, Prokop (6), Colunga (1), Lópes Cándido, Jurkovic y Rangel Luan (ps).

Marcador cada cinco minutos: 0-3, 3-6, 6-7, 9-10, 13-10, 15-14 (descanso); 18-17, 22-21, 24-22, 27-25, 27-26 y 32-29.

Árbitros: Luis Colmenero y Cristian da Silva (Castilla y León). Excluyeron a Prokop y Juanjo Fernández por el Bathco Torrelavega y a Augusto Moreno, Parker y Oliver por el Horneo Alicante.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el pabellón Pitiu Rochel ante unos 650 espectadores. EFE

pvb/ism

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