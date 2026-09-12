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2-5. El Barça impone su pegada ante un peleón Valdepeñas

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Valdepeñas (Ciudad Real), 12 sep (EFE).- El Barça derrotó este sábado por 2-5 a un peleón Viña Albali ante el que impuso su pegada para lograr su vigésima victoria en 24 partidos ante el equipo de Valdepeñas.

El Viña Albali vendió muy cara su derrota ante el gran potencial del conjunto azulgrana. Tras un constante intercambio de golpes, la mayor eficacia ofensiva del Barça hizo que en el minuto 14 Antonio inaugurase el marcador. El potente disparo del jugador visitante se marchó al fondo de la portería azulona para poner el 0-1.

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Un minuto después, en el 15, Matheus fue el autor del 0-2 y puso las cosas más difíciles a los vinateros, que reaccionaron tras este doble jarro de agua fría por medio de Yáñez y Joao Silveira, quienes pudieron recortar distancias en el marcador, pero el partido se marchó al descanso con la ventaja visitante de 0-2 tras una primera mitad igualada, en la que los de Javi Rodríguez aprovecharon mejor sus oportunidades.

El segundo acto comenzó con novedades en el electrónico, gracias al gol de Carrasco en el minuto 22. El torrejonero realizó una gran jugada individual para batir a Dídac y recortar distancias (1-2).

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Un minuto después fue Naranjo el encargado de probar suerte, pero Dídac repelió el balón a saque de esquina. El Viña Albali Valdepeñas peleaba por el tanto del empate.

Acto seguido, Pito se encontró con el larguero de la portería de Pato, antes de que Pablo Otero dispusiera de una nueva ocasión para los valdepeñeros.

En el minuto 32, Pito marcó para volver a dejar en dos tantos la ventaja de los visitantes (1-3), cuando más cerca parecía el empate.

En el 37, Torres volvió a poner mayor emoción con su gol (2-3), pero, un minuto después, en el 38, Pito hizo el 2-4.

Y en el 39, Joao Víctor anotó el definitivo 2-5 cuando los vinateros atacaban con portero-jugador, con lo que el actual campeón de liga comenzó sumando los tres puntos en Valdepeñas.

- Ficha técnica:

2 - Viña Albali Valdepeñas FS: Pato (P), Joao Silveira, José Mario, Torres y Nicolás. También jugaron Borja Puerta (PS), Carrasco, Álvarez, Naranjo, Tapias, Yáñez, Carlos Bartolomé, Pablo Otero y Juanan.

5 - FC Barcelona: Dídac (P), Mouhoudine, Matheus, Adolfo y Pito. También jugaron Miquel Feixas (PS), Antonio, Higor, Touré, Catela, Eric Martel, Sergio González y Joao Víctor.

Goles: 0-1. Min 14, Antonio. 0-2. Min 15, Matheus. 1-2. Min 22, Carrasco. 1-3. Min 32, Pito. 2-3. Min 37, Torres. 2-4. Min 38, Pito. 2-5. Min 39, Joao Víctor.

Árbitros: Los gallegos Héctor Vilas y Javier Menéndez. Amonestaron a Naranjo, Joao Silveira y José Mario, por el bando local y a Mouhoudine, por el visitante.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal, disputado en el Pabellón del complejo deportivo ‘Virgen de la Cabeza’, que registró un lleno en sus gradas, con unos 2.000 aficionados. EFE

an/sab

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