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0-2. Raya también gana partidos para el Arsenal

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Londres, 12 sep (EFE).- Un penalti parado por David Raya y un golazo de Bruno Guimaraes un minuto después impulsó a un Arsenal que derrotó al Sunderland (0-2) en el Stadium of Light y se coloca como líder en solitario y el único equipo de la Premier League que ha ganado los cuatro primeros partidos de la temporada.

El arquero español, el mejor de la liga inglesa las tres últimas temporadas, como así demuestran sus tres guantes de oro consecutivos, atajó un penalti con 0-0 y permitió que la igualdad en el marcador la rompiera con un golazo por la escuadra Guimaraes poco después. Un ejercicio de campeón y de demostración que en este equipo todo el mundo suma puntos.

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Porque el Arsenal estaba sufriendo para crear ocasiones ante el equipo de Regis Le Bris. Más allá de un remate alto de Kai Havertz y un centro al que no llegó bien Bukayo Saka, los 'Gunners' no tenían muchos argumentos para justificar que se tenían que llevar los tres puntos.

Para complicarlo aún más, en el minuto 55 Ezri Konsa agarró a Dan Ballard en una pelota parada y el árbitro vio el penalti. Enzo Le Fee, que ya había marcado un tanto desde los once metros la semana pasada, asumió la responsabilidad y apareció Raya. El español le adivinó la intención, raso y fuerte, metió la manopla y entre él y el palo evitaron el tanto de los 'Black Cats', que habían desaprovechado una oportunidad que no iba a volver.

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Un minuto después, Bruno Guimaraes, que había entrado al descanso para alterar el marcador, cogió la pelota en la frontal, levantó la cabeza y la puso entre el larguero y la mano del portero. Un golazo que significa doble para él, porque su pasado como jugador del Newcastle amplifica la rivalidad con el Sunderland. Quizás después de este tanto algunos aficionados 'Magpies' incluso le perdonen que se marchara este verano.

Con 0-1, marcador con el que el Arsenal ha ganado tres de los últimos cuatro partidos entre todas las competiciones, el equipo de Arteta pudo matar esto al contraataque, pero las transiciones dirigidas por Saka carecieron de precisión. En el otro área, el Sunderland rozó el empate con un taconazo de Brian Brobbey y un disparo a la media vuelta de Nordi Mukiele.

Raya, que fue elegido mejor jugador del partido, se encargó de cerrar la puerta a los últimos intentos de los de Les Bris y con el tiempo cumplido Saka forzó un penalti que transformó él mismo y por el que expulsaron a Reinildo.

El Arsenal se marcha del norte de Inglaterra con tres puntos que les dejan como líderes en solitario a la espera de lo que haga este domingo el Manchester City en el derbi de Mánchester. Si los de Enzo Maresca no ganan, los de Arteta serán los únicos que cuentan sus cuatro primeros partidos de esta Premier por victorias.

- Ficha técnica:

0 - Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Reinildo; Xhaka, Sadiki, Le Fee; Meunier (Fofana, m.76), Angulo (Isidor, m.70) y Brobbey.

2 - Arsenal: Raya; White (Timber, m.46), Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice (Zubimendi, m.81), Lewis-Skelly (Guimaraes, m.46), Odegaard (Merino, m.85); Saka, Tzolis (Eze, m.81) y Havertz.

Goles: 0-1. Guimaraes, m.58 y 0-2. Saka, m.97.

Árbitro: John Brooks amonestó a Ballard (m.66), Xhaka (m.69), Brobbey (m.81) y Mukiele (m.91) por parte del Sunderland y a Gabriel (m.91) y Havertz (m.93) por parte del Arsenal. Expulsó a Reinildo por doble amarilla (m.28 y 97) por parte del Arsenal.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 de la Premier League disputado en el Stadium of Light (Sunderland). EFE

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