0-2. El Almería aprovecha los errores del Córdoba para asaltar El Arcángel

Guardar

Córdoba, 12 sep (EFE).- El Almería logró este sábado su primera victoria a domicilio de la temporada al imponerse por 0-2 al Córdoba, que encadenó su tercera derrota consecutiva en un encuentro que se decidió por el acierto visitante en la segunda mitad.

El primer tiempo estuvo marcado por el dominio del conjunto blanquiverde, que salió al terreno de juego con intensidad logrando contener las ofensivas de un cuadro almeriense con dificultades para superar la presión local.

PUBLICIDAD

Pese a mantener la posesión y acercarse en varias ocasiones al área rival por la banda derecha mediante las internadas de Carracedo, al Córdoba le faltó mordiente para ponerse por delante y se llegó al tiempo de descanso con el marcador inicial intacto.

El desarrollo del encuentro cambió tras el paso por los vestuarios, con un Almería más incisivo hasta lograr adelantarse en el minuto 50 mediante un remate de Cipenga, quien aprovechó un gran servicio de Leo Baptistao para batir a Guilherme.

PUBLICIDAD

El Córdoba buscó el empate en un tramo de partido con llegadas en ambas áreas, gozando de una oportunidad en las botas de Diego Bri, cuyo disparo fue detenido por la intervención del guardameta Andrés Fernández.

Mientras el conjunto local adelantaba sus líneas buscando la igualada, una pérdida de Diarra en la salida del balón generó una transición visitante que Thalys finalizó en el minuto 70, estableciendo el definitivo 0-2 en el marcador.

PUBLICIDAD

Los instantes finales transcurrieron entre los centros laterales del Córdoba, que vio cómo se le anulaba un gol a Víctor Sánchez por fuera de juego en el tiempo añadido, y el orden defensivo del Almería, que terminó con diez jugadores tras la expulsión de Quim Junyent justo antes de la conclusión del partido.

- Ficha técnica:

0 - Córdoba: Guilherme; Egoitz Muñoz (Budesca, min. 60), Álex Martín, Rubén Alves, Tasende (Kevin Medina, min. 46); Isma Ruiz, Diarra (Víctor Sánchez, min. 75), Eder García (Adnane Ghailan, min. 68); Carracedo, Diego Bri, y Diego Percan (Enol Rodríguez, min. 60).

PUBLICIDAD

2 - Almería: Andrés Fernández; Marcos Luna (Chirino, min. 58), Rodrigo Ely, Bonini, Lelo (Álex Muñoz, min. 68); Dzodic, Javi Muñoz, Quim Junyent; Leo Baptistao (Arribas, min. 58), Cipenga (Vesga, min. 89) y Miguel de la Fuente (Thalys, min. 68).

Goles: 0-1, min. 52: Cipenga. 0-2, min. 70: Thalys.

Árbitra: Andrés Fuentes Molina (Colegio Valenciano). Amonestó a los locales Percan (min. 45), Egoitz (min. 49) y Víctor Sánchez (min. 83), y a los visitantes Marcos Luna (min. 38), Javi Muñoz (min. 61), Bonini (min. 83), Álex Muñoz (min. 83) y Qum Junyent (min. 90 y min. 95). Quim Junyent fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

PUBLICIDAD

Incidencias: Partido de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante 15.529 espectadores. EFE

ajc/ism