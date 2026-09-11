Un acertante de Austria gana 111 millones de euros en el sorteo de Euromillones

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Madrid, 11 sep (EFE).- Un boleto acertante validado en Austria ha ganado un premio de 111,5 millones de euros en el sorteo de Euromillones celebrado hoy viernes 11 de septiembre.

El acertante ha conseguido el bote millonario que se había acumulado para el premio de primera categoría (5 números + 2 estrellas).

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En concreto, el ganador ha obtenido un bote de 111.516.282 euros.

En España existe un boleto acertante de segunda categoría (5 + 1), con un premio 265.189,68 euros.

El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 75.725 de La Pineda-Vila-Seca (Tarragona), situado en la calle Marcos Redondo 3.

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en Leganés (Madrid).

Combinación ganadora: 39-15-07-01-50

Estrellas: 1 y 11

El Millón: FVW96909

EFE

fp