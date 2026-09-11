Espana agencias

Peritos certifican la autenticidad del poema de Lorca hallado por el cantaor Miguel Poveda

Guardar

Madrid, 11 sep (EFE).- El cantaor Miguel Poveda ha difundido a través de sus redes sociales las conclusiones de un informe pericial que certifica la autenticidad del poema atribuido a Federico García Lorca que el artista catalán adquirió en un anticuario y presentó públicamente en abril pasado, y que algunos expertos habían cuestionado.

El anticipo del informe, elaborado por dos peritos caligráficos de la firma Tintaverum y fechado a 7 de septiembre de 2026, señala que "los textos manuscritos que aparecen en el documento cuestionado fueron escritos por Federico García Lorca".

PUBLICIDAD

Esa conclusión se basa en un análisis del documento, que consideran "original y auténtico", al no haber hallado en él "indicios de falsedad, manipulación o alteración" y en un análisis caligráfico que constata "correspondencias suficientes y significativas en sus características gráficas, estructurales y gestuales".

Poveda anunció a mediados de abril pasado el hallazgo de un breve poema inédito de Lorca en la parte trasera del manuscrito de otro poema, 'Gacela de la raíz amarga', que adquirió a un anticuario en Alemania.

PUBLICIDAD

Según dijo entonces, el hallazgo contaba con el visto bueno de la filóloga y experta lorquiana Pepa Merlo, con quien Poveda, gran aficionado y conocedor de la obra de Lorca, publicó a finales de abril el libro 'Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca', que incluía ese poema.

"Canta el reloj/ cuento maquinalmente las horas/ da lo mismo las siete que las doce/ yo no estoy aquí/ es la señal de carne que dejé al irme/ para saber mi sitio al regresar”, dice el poema descubierto.

Otros expertos en la obra de Lorca como Andrew A. Anderson, Melissa Dinverno y Christopher Maurer, comisarios de la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que pudo verse este año en la Residencia de Estudiantes, habían cuestionado esa atribución. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alba Díaz confiesa el “vértigo” que siente al volver al gimnasio tras engordar 6 kilos: “Me van a observar”

La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ reconoce que el verano le hizo aparcar sus rutinas y ahora lucha contra los pensamientos que aparecen antes de volver a entrenar

Alba Díaz confiesa el “vértigo” que siente al volver al gimnasio tras engordar 6 kilos: “Me van a observar”

Cómo hacer tortellini de carne, una receta fácil e irresistible para preparar este clásico italiano en casa

Acompañaremos esta pasta rellena con una sencilla salsa de tomate y parmesano, aunque podríamos combinarla con otros condimentos como salsas de nata, de queso o de champiñones

Cómo hacer tortellini de carne, una receta fácil e irresistible para preparar este clásico italiano en casa

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

El Ayuntamiento ha diseñado dos coronas de movilidad y tres zonas de protección para ordenar los desplazamientos. Se prevén 345.000 asistentes durante las tres jornadas

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

“El colonialismo vuelve a resultar útil”: malestar en Marruecos por la nacionalidad a los saharauis y las acusaciones por la crisis de Ceuta

El PP no se achanta tras el duro comunicado de Marruecos: le culpa de la “invasión” y le recuerda que “Ceuta y Melilla son España”

El Consejo de Informativos convoca concentraciones tras acusar a la Dirección de TVE de impedir una pieza sobre el malestar por la entrevista a Sánchez en ‘Mañaneros 360’

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Depósitos un 18% más rentables en un año e hipotecas un 10% más caras: quién gana y quién pierde con la subida de tipos del BCE

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”