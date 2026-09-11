Peritos certifican la autenticidad del poema de Lorca hallado por el cantaor Miguel Poveda

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Madrid, 11 sep (EFE).- El cantaor Miguel Poveda ha difundido a través de sus redes sociales las conclusiones de un informe pericial que certifica la autenticidad del poema atribuido a Federico García Lorca que el artista catalán adquirió en un anticuario y presentó públicamente en abril pasado, y que algunos expertos habían cuestionado.

El anticipo del informe, elaborado por dos peritos caligráficos de la firma Tintaverum y fechado a 7 de septiembre de 2026, señala que "los textos manuscritos que aparecen en el documento cuestionado fueron escritos por Federico García Lorca".

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Esa conclusión se basa en un análisis del documento, que consideran "original y auténtico", al no haber hallado en él "indicios de falsedad, manipulación o alteración" y en un análisis caligráfico que constata "correspondencias suficientes y significativas en sus características gráficas, estructurales y gestuales".

Poveda anunció a mediados de abril pasado el hallazgo de un breve poema inédito de Lorca en la parte trasera del manuscrito de otro poema, 'Gacela de la raíz amarga', que adquirió a un anticuario en Alemania.

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Según dijo entonces, el hallazgo contaba con el visto bueno de la filóloga y experta lorquiana Pepa Merlo, con quien Poveda, gran aficionado y conocedor de la obra de Lorca, publicó a finales de abril el libro 'Las cosas del otro lado. Lo inédito en Federico García Lorca', que incluía ese poema.

"Canta el reloj/ cuento maquinalmente las horas/ da lo mismo las siete que las doce/ yo no estoy aquí/ es la señal de carne que dejé al irme/ para saber mi sitio al regresar”, dice el poema descubierto.

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Otros expertos en la obra de Lorca como Andrew A. Anderson, Melissa Dinverno y Christopher Maurer, comisarios de la exposición 'Lorca y el archivo: memoria en movimiento', que pudo verse este año en la Residencia de Estudiantes, habían cuestionado esa atribución. EFE