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Muñoz (PP): Toda España tiene la vista en el PP y sabe que Feijóo va a ser el presidente

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El Puig de Santa María (Valencia), 11 sep (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado este viernes que "toda España tiene la vista puesta en el PP" y sabe que Alberto Núñez Feijóo "va a ser el presidente".

Así lo ha sostenido en su discurso antes de la cena del inicio del curso político ante 1.500 militantes y otros dirigentes populares, presida por el president de la Generalitat y presidente del PPCV, Juanfran Pérez Llorca.

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Por ello, ha pedido "ejemplaridad" a los militantes y dirigentes populares y ha sostenido: "hay que ser leales a las siglas pero también a España; hay que trabajar donde nos coloque el partido; si cada uno hace lo que toca, el PP es imbatible".

Ha criticado que Sánchez "es el primer presidente de la democracia que sabiendo que iban a invadir su país, miró a otro lado" y ha defendido que aunque España es "fuerte y se va a recuperar de la invasión, tiene que soltar lastre".

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"No se puede defender España con un presidente como Sánchez", ha asegurado, a la par que ha incidido en que "mintieron a todos los españoles; vino al Congreso como víctima y ni pidió perdón y dijo si no tenía derecho a tener vacaciones".

Lo que no tiene, ha dicho, es "derecho a ser presidente del Gobierno" y ha asegurado que al PP "no" les vale "con una dimisión" ni siquiera de un ministro o del presidente, al que ha pedido "que tiene que disolver Las Cortes y convocar elecciones".

A su juicio, las elecciones generales, serán "un punto crucial para el país" y "no habrá retorno: si gana el PSOE, harán desaparecer la España que conocemos", por eso ha defendido "la importancia y valor histórico que tiene el PP".

"Estamos preparados. Tenemos la responsabilidad de generar una alternativa, tenemos la alternativa y al mejor presidente, que además es buena persona", ha recalcado, a la vez que ha sentenciado: "estamos preparados para la próxima reconstrucción". EFE

(foto)

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