Moreno apoya a Feijóo: "La defensa del interés de los españoles está por encima de todo"

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Sevilla, 11 sep (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha respaldado el contenido de la carta publicada por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en respuesta a las declaraciones de Marruecos sobre la crisis migratoria de Ceuta, y ha suscrito que "la defensa del interés de los españoles está por encima de todo".

Moreno, en mensaje en su perfil de la red social X, ha expresado que "un presidente del Gobierno a la altura de su responsabilidad", en referencia a Pedro Sánchez, "debería" ejercer esa defensa del territorio español.

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El presidente andaluz ha afeado al presidente del Gobierno que no esté donde debe en este asunto y ha destacado que Feijóo sí está "donde a Sánchez se le espera".

"Siempre al lado de Ceuta y Melilla, y su integridad territorial", termina el texto, que se acompaña del mensaje del líder nacional del PP donde señala que Marruecos es "responsable de lo ocurrido" en la ciudad autónoma "por acción u omisión". EFE

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