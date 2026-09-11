Hidalgo: "Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como Bordalás"

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A Coruña, 11 sep (EFE).- El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, elogió este viernes el trabajo que viene desarrollando José Bordalás al frente del Getafe, al que su equipo visita este domingo (18.30 horas).

“Yo soy un recién llegado a Primera División y Bordalás ha dirigido cientos de partidos en esta categoría. Los que venimos de abajo tenemos que mirarnos en entrenadores como él para seguir creciendo. Cada uno tiene su manera de ver el fútbol, pero esto va de sacar rendimiento y él lo hace siempre”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico deportivista auguró un duelo de “muchísima dificultad” en el Coliseum de Getafe porque se enfrentan a un rival que viene de hacer “una campaña brutal” en el último curso liguero.

“Es un equipo que viene trabajando con una misma idea y el mismo entrenador desde hace mucho tiempo. Será complicado, el Getafe te genera muchas situaciones de duelos, ellos saben cómo quieren hacer su juego. Hay que estar concentrado en todas las disputas y en todas las situaciones para intentar hacer daño al rival, que no es nada sencillo”, avisó.

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Hidalgo dijo que tiene a todos los jugadores “en perfectas condiciones” para poder disputar el partido del domingo, salvo el danés Asp Jensen que ha sufrido “un proceso vírico” y no ha podido entrenar con el grupo durante la semana.

El preparador del Dépor destacó la “grandísima” temporada que está firmando Luismi Cruz, quien se ha afianzado en el once blanquiazul en este arranque de campeonato.

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“Es un tipo de jugador que necesita confianza, encontrarse cómodo. Es una evidencia que cuando juega por dentro se encuentra mucho más cómodo que cuando lo hace por fuera. Luismi está rindiendo a un gran nivel, pero él sabe mejor que nadie que tiene que seguir empujando para forzar su límite”, aseveró.

Hidalgo pidió “mucha humildad” al deportivismo, pese al prometedor arranque de curso porque LaLiga es “muy largo” y necesitan “tener los pies en el suelo” para conseguir cuanto antes el objetivo de la permanencia.

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“El límite salarial habla de la buena salud económica que tiene el club, del buen trabajo que viene haciendo desde hace tiempo. En segundo lugar, sabemos cómo funcionan los límites salariales. Y en tercer lugar, hay que demostrar en el verde lo que mereces”, subrayó al ser cuestionado por si disponer del décimo límite salarial de la categoría aumenta la exigencia sobre su equipo. EFE

dmg/cmm