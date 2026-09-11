Evenepoel gana el Gran Premio de Québec tras superar al esprint a Ciccone

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Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- El belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso este viernes en la decimoquinta edición del Gran Premio de Québec, prueba del UCI World Tour disputada sobre 206 kilómetros en un circuito trazado este esta ciudad canadiense, al superar en un esprint entre dos al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Ambos corredores llegaron escapados al final de la carrera y se jugaron el triunfo en un intenso esprint en el que el belga de 26 años firmó su septuagésima octava victoria como profesional, la undécima de este año y la primera desde que hace 41 días ganó la Clásica de San Sebastián.

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Completó el podio, a 15 segundos, el danés Anthon Charming (Uno-X Mobility). Tras él acabaron el británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), cuarto a 28 segundos, y el estadounidense Quinn Simmons (Lidl Trek), quinto a 30. EFE