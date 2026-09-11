España buscará las finales masculina y femenina ante Dinamarca y Portugal

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- Las selecciones de España masculina y femenina buscarán este sábado la clasificación para las finales del Campeonato de Europa de Viareggio (Italia) ante las de Dinamarca y Portugal, respectivamente.

El equipo masculino, que terminó invicto la primera fase de la competición al vencer de forma consecutiva a Suiza (11-10), Bielorrusia (8-7) y este viernes a Portugal (6-4), pretende seguir esta trayectoria imparable que empezó en mayo con el triunfo en el Puerto de Santa María (Cádiz) en la fase de clasificación.

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El otro cruce de semifinales masculino lo protagonizarán la anfitriona Italia y Suiza, segunda en el grupo de España.

La selección femenina, que se clasificó gracias a la victoria ante Polonia por 4-1, tendrá un duro rival en Portugal, líder invicta en el otro grupo.

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El otro cruce por alcanzar la final lo jugarán Italia, primera de su grupo con dos triunfos, y Ucrania. EFE

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