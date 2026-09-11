El UCAM Murcia supera 93-54 al Boca Juniors argentino en Yecla

Guardar

Murcia, 11 sep (EFE).- El UCAM Murcia logró su segunda victoria en otros tantos partidos de pretemporada al ganar por 93-54 al Boca Juniors argentino en la localidad murciana de Yecla, donde se celebró el Trofeo 25 Aniversario de la Red Deportiva Yecla, a la vez el Memorial Francisco Peidró.

Dos días después de imponerse por 65-108 al Bueno Arenas Albacete Basket, de Primera FEB, el equipo entrenado por Sito Alonso obtuvo otro triunfo rotundísimo ante uno de los clásicos del baloncesto sudamericano y que prepara su participación en la Copa Intercontinental.

PUBLICIDAD

En el pabellón José Ortega Chumilla, donde descansaron Dylan Ennis y Kaiser Gates por precaución, el cuadro universitario, que está rodaje de cara a su participación en la Liga Endesa y en la Liga de Campeones FIBA europea, arrancó dominando pero con escaso margen y cerró el primer cuarto con cuatro puntos de ventaja (21-17).

Esa superioridad se mantuvo en el segundo periodo y al descanso se llegó con el 41-31 en el marcador.

Ya en la reanudación, con el acierto exterior y una intensa defensa el conjunto grana amplió las diferencias y un parcial de 25-10 en esos minutos dejó el 66-41.

PUBLICIDAD

En el tramo final del choque el rodillo del UCAM CB le llevó a disponer una renta exagerada, que acabó siendo de 39 puntos.

Dos bases como el ecuatoguineano Souley Boum, con 21 puntros, y el jamaicano Michael Forrest, con 19, y volvieron a liderar la ofensiva de los de Sito, tal y como hicieron también en Albacete.

PUBLICIDAD

El siguiente encuentro para los murcianos será el martes en San Javier, donde se enfrentará al MoraBanc Andorra, rival de la Liga Endesa. Será con motivo del XXXV Memorial García Zaragoza-Martínez Pardo a las siete y media de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe. EFE

Ij/sab