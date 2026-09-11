El PP ve "incomprensible" que Sánchez aún no haya contestado a las "amenazas" de Rabat y que sea Feijóo el que lo haga

31/08/2026 Fotos Pte Pp Alberto Núñez Feijóo Comité De Dirección POLITICA PARTIDO POPULAR

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El PP ha calificado este viernes de "incomprensible" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no haya contestado a las "amenazas" de Marruecos y que haya sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el que diga "lo que debería estar diciendo un presidente del Gobierno libre".

Este jueves, el Gobierno marroquí difundió un comunicado advirtiendo de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España, criticando que se le siga señalando en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ninguna prueba que demuestre su responsabilidad así como que no se haya devuelto aún a quienes entraron de forma ilegal pese a su voluntad de readmitirlos.

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Además, en ese comunicado Marruecos cargaba contra el PP --sin citarlo expresamente-- al calificar de "especialmente lamentable" que partidos históricos, con experiencia gubernamental, hayan caído en "ese terreno pantanoso donde la retórica populista y desmesurada se impone al sentido común".

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha respondido este viernes a Rabat, también a través de un comunicado, en el que asegura que Marruecos "es responsable" de la entrada masiva en Ceuta "por acción u omisión" y subraya que "nada está por encima de la defensa de España".

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Además, el PP defiende el retorno de los migrantes irregulares y deja claro que el Gobierno de España está "obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello". También pide el "máximo respeto" a las instituciones españolas y a la investigación judicial en curso sobre el asalto.

El propio líder del PP ha querido dar difusión en sus redes sociales al comunicado que ha emitido su partido para responder a Marruecos, del que destaca la siguiente frase: "Nada está por encima de la defensa de España".

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TELLADO: "DE NUEVO ES FEIJÓO QUIEN ESTÁ DEFENDIENDO CEUTA Y MELILLA"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado en 'X' que el Ejecutivo no haya "dicho nada" sobre el comunicado de Marruecos y ha recalcado que "de nuevo, es Feijóo quien está defendiendo Ceuta y Melilla".

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En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha señalado que, "de nuevo, donde no está el Gobierno defendiendo los intereses de España, está Feijóo". A su entender, es "incomprensible que a estas horas el Gobierno no haya contestado a las amenazas lanzadas ayer".

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha destacado que lo que está diciendo Feijóo "es lo que debería estar diciendo un presidente del Gobierno libre". "Desgraciadamente para España, Sánchez es un rehén de Marruecos", aseverado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

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