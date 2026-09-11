Espana agencias

El PP ve "incomprensible" que Sánchez aún no haya contestado a las "amenazas" de Rabat y que sea Feijóo el que lo haga

31/08/2026 Fotos Pte Pp Alberto Núñez Feijóo Comité De Dirección POLITICA PARTIDO POPULAR
31/08/2026 Fotos Pte Pp Alberto Núñez Feijóo Comité De Dirección POLITICA PARTIDO POPULAR
Guardar

El PP ha calificado este viernes de "incomprensible" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aún no haya contestado a las "amenazas" de Marruecos y que haya sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el que diga "lo que debería estar diciendo un presidente del Gobierno libre".

Este jueves, el Gobierno marroquí difundió un comunicado advirtiendo de que no permitirá que se le use como "chivo expiatorio" en la disputa política en España, criticando que se le siga señalando en relación con la entrada masiva de migrantes a Ceuta cuando no hay ninguna prueba que demuestre su responsabilidad así como que no se haya devuelto aún a quienes entraron de forma ilegal pese a su voluntad de readmitirlos.

PUBLICIDAD

Además, en ese comunicado Marruecos cargaba contra el PP --sin citarlo expresamente-- al calificar de "especialmente lamentable" que partidos históricos, con experiencia gubernamental, hayan caído en "ese terreno pantanoso donde la retórica populista y desmesurada se impone al sentido común".

La formación de Alberto Núñez Feijóo ha respondido este viernes a Rabat, también a través de un comunicado, en el que asegura que Marruecos "es responsable" de la entrada masiva en Ceuta "por acción u omisión" y subraya que "nada está por encima de la defensa de España".

PUBLICIDAD

Además, el PP defiende el retorno de los migrantes irregulares y deja claro que el Gobierno de España está "obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello". También pide el "máximo respeto" a las instituciones españolas y a la investigación judicial en curso sobre el asalto.

El propio líder del PP ha querido dar difusión en sus redes sociales al comunicado que ha emitido su partido para responder a Marruecos, del que destaca la siguiente frase: "Nada está por encima de la defensa de España".

TELLADO: "DE NUEVO ES FEIJÓO QUIEN ESTÁ DEFENDIENDO CEUTA Y MELILLA"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado en 'X' que el Ejecutivo no haya "dicho nada" sobre el comunicado de Marruecos y ha recalcado que "de nuevo, es Feijóo quien está defendiendo Ceuta y Melilla".

En parecidos términos se ha expresado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha señalado que, "de nuevo, donde no está el Gobierno defendiendo los intereses de España, está Feijóo". A su entender, es "incomprensible que a estas horas el Gobierno no haya contestado a las amenazas lanzadas ayer".

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha destacado que lo que está diciendo Feijóo "es lo que debería estar diciendo un presidente del Gobierno libre". "Desgraciadamente para España, Sánchez es un rehén de Marruecos", aseverado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alba Díaz confiesa el “vértigo” que siente al volver al gimnasio tras engordar 6 kilos: “Me van a observar”

La hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ reconoce que el verano le hizo aparcar sus rutinas y ahora lucha contra los pensamientos que aparecen antes de volver a entrenar

Alba Díaz confiesa el “vértigo” que siente al volver al gimnasio tras engordar 6 kilos: “Me van a observar”

Cómo hacer tortellini de carne, una receta fácil e irresistible para preparar este clásico italiano en casa

Acompañaremos esta pasta rellena con una sencilla salsa de tomate y parmesano, aunque podríamos combinarla con otros condimentos como salsas de nata, de queso o de champiñones

Cómo hacer tortellini de carne, una receta fácil e irresistible para preparar este clásico italiano en casa

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

El Ayuntamiento ha diseñado dos coronas de movilidad y tres zonas de protección para ordenar los desplazamientos. Se prevén 345.000 asistentes durante las tres jornadas

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Enseguida los resultados del Sorteo 1 de las 10:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

Primera dimisión por la crisis migratoria de Ceuta: renuncia el jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno

“El colonialismo vuelve a resultar útil”: malestar en Marruecos por la nacionalidad a los saharauis y las acusaciones por la crisis de Ceuta

El PP no se achanta tras el duro comunicado de Marruecos: le culpa de la “invasión” y le recuerda que “Ceuta y Melilla son España”

El Consejo de Informativos convoca concentraciones tras acusar a la Dirección de TVE de impedir una pieza sobre el malestar por la entrevista a Sánchez en ‘Mañaneros 360’

ECONOMÍA

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Ley de Propiedad Horizontal es firme: si alquilas tu plaza de garaje y un vecino de la comunidad se queja, puedes apelar

La Seguridad Social lo confirma: las personas divorciadas y separadas tienen acceso a la pensión compensatoria por viudedad en este caso

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Depósitos un 18% más rentables en un año e hipotecas un 10% más caras: quién gana y quién pierde con la subida de tipos del BCE

El alquiler se rompe en dos: el 80% que participa en el mercado busca vivienda y solo el 16% la ofrece

DEPORTES

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”

Madrid ya tiene su “sueño” de la Fórmula 1: un circuito con “rasgos únicos, exigente, técnico y que va a retar a los pilotos”

La odisea de 12 años del Shakhtar Donetsk, el campeón sin casa y una guerra que no ha podido parar al club ni en Champions

Marruecos da por ganada la batalla contra España por la final del Mundial 2030, pero la FIFA mantiene el misterio: la decisión “se tomará en su debido momento”

Aston Martin confía en Alonso para dar la sorpresa en Madrid: “Con los muros tan cerca el piloto marca la diferencia”