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Duplantis e Ingebrigtsen engrandecen su figura en revolucionario 'Ultimate Championship'

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- El sueco Armand Duplantis y el noruego Jakob Ingebrigtsen, con dos victorias de autoridad en el salto con pértiga y los 5.000 metros, fueron dos de los principales protagonistas de la primera jornada del 'Ultimate Championship' en Budapest.

Esta competición fue ideada por World Athletics para tratar de llevar al atletismo a otra dimensión con un formato pensado para poner en valor su deporte, atraer nuevas audiencias y tener un impacto global.

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Durante tres días Budapest se convierte en la capital mundial del atletismo con el 'Ultimate Championship', una reunión exclusiva con los campeones olímpicos de París 2024, los campeones mundiales de Tokio 2025 y ganadores de la final de la Liga Diamante de 2026, así como otras atletas de los primeros puestos del 'ranking' mundial cerrado el periodo de clasificación el pasado 1 de septiembre.

Con un formato revolucionario, más pensado para la televisión y las redes sociales que otros campeonatos de atletismo, el Centro Nacional de Atletismo de Budapest lució con el césped, dónde habitualmente se realizan los concursos de lanzamientos, pintado de negro con pintura ecológica a base de agua, una decisión con la que World Athletics pretende que la competición destaque más en las imágenes aéreas.

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Sobre la pista, el nivel fue tan alto que todos los competidores deleitaron a los asistentes al estadio y a los aficionados de todo el mundo por televisión.

Una de esas estrellas fue el sueco Armand Duplantis, que tras no competir la pasada semana en las finales de la Liga Diamante en Bruselas por unas molestias musculares reapareció en Budapest para ganar el concurso con una marca de 6,20 metros, cinco centímetros más que los del griego Emmanuel Karalis, que se quedó en 6,15 al no poder superar en sus dos intentos el listón en 6,25.

El sueco, plusmarquista mundial con 6,31 metros, intentó batir un nuevo récord, pero en los tres intentos no pudo superar el listón en 6,32. Pese a ello no se fue triste, con una sonrisa fue saludando al resto de rivales y se despidió del público de forma efusiva.

Otro protagonista fue el noruego Jakob Ingebrigtsen, que demostró la calidad que atesora en un escenario icónico, con una carrera sensacional de 5.000 metros saldada con una victoria incontestable con un crono de 12:59.24, bajando por segunda vez en su carrera de 13 minutos. Segundo quedó el estadounidense Cole Hocker, que hizo 13:00.05.

Vibrante fue la final de los 110 vallas masculina con una reñida victoria del estadounidense Ja'Kobe Tharp con 12.94, solo una centésima menos que su compatriota Cordell Tinch (12.95). Fueron los únicos dos que bajaron de 13 segundos.

En esa final no estuvo el español Quique Llopis, subcampeón mundial de 600 vallas en pista cubierta este año, que finalizó sexto de su serie con 13.37. Solo los cuatro primeros de cada serie pasaban a la final.

También lograron la victoria en altura la ucraniana Yaroslava Mahuchikh (1,99 metros), el equipo estadounidense en el relevo 4x100 mixto (39.64), el alemán Merlin Hummel (81,46) en lanzamiento de martillo; y la estadounidense Masai Russell, plusmarquista de 100 vallas, que registró 12.22.

En la final de los 400 metros de este sábado, tras disputarse las semifinales, está la principal favorita, la dominicana Marileidy Paulino, a la que intentará sorprender la bahreiní Salwa Eid Naser.

Uno de los aspectos más destacados de este 'Ultimate Championship' es el botín económico. El campeonato reparte 10 millones de dólares, la mayor bolsa de premios anunciada hasta ahora en una competición de atletismo. Cada ganador recibe 150.000 dólares, una cifra que supone más del doble de los 70.000 concedidos habitualmente a un campeón mundial. EFE

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