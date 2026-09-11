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De la Barrera, obligado a completar la convocatoria para Cádiz con jugadores del filial

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 sep (EFE).- La Unión Deportiva Las Palmas viajó este viernes a Cádiz, vía Sevilla, con 23 futbolistas, entre los cuales figuran varios jugadores del filial ante el elevado número de ausencias por lesión, la mayoría de ellas concentradas en la zona defensiva.

Al portero murciano Jorge Valverde, del filial Las Palmas Atlético, quien ya fue citado para viajar a Girona en el anterior desplazamiento, se han unido este fin de semana el grancanario Aidan Pieter Pérez Kraaijeveldy y el hispano-marroquí Rachid Saiah Bouchaiba como alternativas en el banquillo para la zaga.

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Para el encuentro de este sábado en Cádiz, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga Hypermotion, el preparador coruñés sólo recuperará al delantero Jesé Rodríguez, una vez cumplida su sanción por su expulsión en el estadio Montilivi.

De la Barrera ha citado a los porteros Caro, Adrián Suárez y Jorge Valverde; a los defensas Enrique Clemente, Herzog, Bonfanti, Andrés Rodríguez, Valentín Pezzolesi, Aidan y Rachid; a los centrocampistas o extremos Iñaki González, Miyashiro, Loiodice, Manu Fuster, Kirian, Iván Jaime, Iván Medina y Rafa Cruz; y a los delanteros Jefté, Jesé, Acimovic, Sandro y Elías Romero.

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La expedición amarilla se desplazó a primera hora de este viernes a tierras gaditanas, donde tiene previsto efectuar un último entrenamiento por la tarde. EFE

rg/jmr/cmm

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