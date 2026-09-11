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Cádiz viaja por su historia en la inauguración del festival Emporio del Orbe

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Cádiz, 11 sep (EFE).- El festival Cádiz Emporio del Orbe ha inaugurado este viernes su programación cultural con el espectáculo 'Puerta de un nuevo mundo', una propuesta escénica celebrada en la plaza de San Juan de Dios que ha combinado teatro, música, danza, flamenco, carnaval y otras manifestaciones artísticas para recorrer algunos de los episodios más relevantes de la historia de la ciudad.

La representación, que ha abierto la tercera entrega del programa cultural 'Orgullos@s de Nuestra Historia', se ha desarrollado en un escenario instalado junto a la avenida del Puerto y diseñado en formato 360 grados, una de las principales novedades respecto a anteriores propuestas celebradas en este enclave.

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Las compañías L'Homme y Elementz han participado en el montaje, que ha contado también con la presencia de la artista multidisciplinar Samantha Ballentines y del actor Paco Clares como narradores de una propuesta en la que han intervenido diferentes artistas y compañías.

El espectáculo ha incluido asimismo la participación de actores gaditanos bajo la dirección de Fernando Cueto. Manuel Tallafé, Paco Clares, Susana Rosado, Antonio Labajo, Jaime García y Blanca Puente han formado parte del elenco de una representación que ha unido la recreación histórica con distintas expresiones culturales vinculadas a Cádiz.

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El flamenco ha estado presente de la mano de Samara Montañez, Adelaida Carrascosa, Gabriel Pérez y Ángel Pastor, mientras que el carnaval ha tenido también un papel destacado con la participación de los coros de Luis Rivero, Los Estudiantes, Nandi Migueles, Chiclana y José Manuel Pedrosa.

La propuesta ha incorporado además al grupo de folklore Adolfo de Castro y a Ciudad de Cádiz, junto a los tambores de la Agrupación Musical de la Salud, la soprano Rosina Montes y los niños de la Escolanía Municipal, creada durante la celebración del festival del pasado año.

'Puerta de un nuevo mundo' ha tomado como referencia distintos momentos históricos de la ciudad, con especial atención a los años 1493 y 1596. La representación ha recreado, entre otros acontecimientos, el asalto angloholandés a la Villa de Cádiz, que supuso un punto de inflexión en la posterior fortificación y amurallamiento de la ciudad.

El recorrido histórico ha mostrado también el posterior renacer de Cádiz como uno de los principales centros comerciales y culturales de su tiempo, con referencias a los teatros que acogieron representaciones y estrenos y al desarrollo de la vida cultural gaditana durante distintos periodos de su historia. EFE

fjs/fp

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