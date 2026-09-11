Arteta, sobre los retrasos de avión: "Me gustan estos retos"

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Londres, 11 sep (EFE).- El español Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, explicó cómo lidió con el retraso de avión que su equipo sufrió volando a Nápoles y dijo que le gustan esos retos y que trata de replicarlos en pretemporada para estar preparados.

El vuelo que transportó al Arsenal a Nápoles para enfrentarse al equipo italiano en la Liga de Campeones sufrió un retraso de varias horas debido a las incidencias con el sistema aéreo del Reino Unido que afectó a más de 2000 vuelos en el territorio.

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Preguntado en rueda de prensa sobre cómo afectó esto al grupo, Arteta aseguró que le gustan "estos retos".

"Trato de recrearlos en pretemporada, llegando a diferentes horas, así estamos preparados para cuando sucedan".

"Puedes perder un vuelo, puede que retrasen tu tren, pero no quieres que los jugadores o el cuerpo técnico entren en pánico si esto ocurre. En lugar de eso hay que adaptarse, pero no quedarse y utilizarlo como una excusa porque eso no ayuda para nada", añadió el técnico español.

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Pese al problema con el avión, el Arsenal batió por 0-1 al Nápoles y comenzó con triunfo su aventura en esta Liga de Campeones, de la que es vigente subcampeón. EFE