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Argentina, a octavos como segunda de grupo tras ganar 3-2 a una México que debe esperar

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Redacción Deportes, 11 sep (EFE).- La selección de Argentina accedió este viernes a los octavos de final del Mundial femenino sub-20 de Polonia como segunda del Grupo A, por detrás de las anfitrionas, tras ganar por 3-2 a la de México, que tras llegar a dominar el marcador por 1-2 deberá esperar para acceder a las eliminatorias como una de las mejores terceras.

Annika Paz adelantó a la albiceleste en el minuto 29, pero un rápido doblete de Deiry Lorely Ramínez, en los minutos 36 y 42, puso por delante al equipo mexicano justo antes del descanso en el Arena de Katowice.

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Más de media hora después de que le fuera anulado un gol por mano de Ramírez nada más iniciarse la segunda parte, llegó el tanto de la igualada para Argentina, obra de Alma Velasco en el 78. Con el tiempo ya cumplido (m.92) llegó el tanto que mete en octavos a las chicas den Christian Meloni.

Argentina, segunda del Grupo A con dos victorias y una derrota, jugará en octavos el 16 de septiembre en Sosnowiec contra la segunda del C, que se resuelve este sábado con los partidos Ghana-Francia y Corea del Sur-Ecuador.

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México aguarda para seguir en el torneo como una de las mejores terceras de la fase de grupos. EFE

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