90-97. Luwawu-Cabarrot guía al Real Madrid en un disputado test ante La Laguna Tenerife

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Alberto Fuentes

Málaga, 11 sep (EFE).- El Real Madrid, con 26 puntos y 27 de valoración del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot, se impuso a un competitivo La Laguna Tenerife (90-97) en el segundo amistoso del Torneo Costa del Sol, por lo que luchará por el título ante el anfitrión Unicaja este sábado en el Palacio de los Deportes Martín Carpena a las 19.00 horas.

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El cuadro madridista, con el jugador galo como protagonista, sumó su segundo triunfo en pretemporada tras el último del pasado sábado ante el Kosner Baskonia (121-80), ya que cayó en el primero frente al Río Breogán (110-102), y buscará este sábado revalidar el título en este torneo ante el Unicaja en su pista.

El entrenador Pedro Martínez, cosas del azar, competía en un pabellón marbellí con el nombre de su antecesor en el banquillo, Sergio Scariolo, un malagueño adoptivo. Y ganó con justicia, aunque fácil no lo pusieron los tinerfeños, que plantearon un partido muy disputado.

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La Laguna Tenerife, que había tropezado este jueves con Unicaja (80-76), puso también en problemas a los de la capital. El técnico Jaka Lakovic recuperaba a Ethan Happ, ausente el jueves por un proceso vírico, y dio descanso a Marcelinho Huertas.

El triple fue protagonista y ya hubo un goteo en el primer cuarto, con los dos equipos enchufados desde la línea exterior: cinco del Real Madrid por seis del Tenerife. La superioridad interior con Tavares y Okeke, no obstante, ya empezaba a inclinar la balanza (25-29).

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Siguió reinando el tiro de tres en Marbella, con una secuencia que ya empezó a dejar pistas de la exhibición de Luwawu-Cabarrot. Parecía que los blancos se iban en el marcador, pero el Tenerife nunca se deja ir.

Con el talento ofensivo de Kyle Guy (17 puntos) y un gran tapón de Hunter, empató el partido La Laguna (47-47), en un tercer cuarto con tramos de muchísima intensidad. Los equipos ya van pisando el acelerador, pronto empieza la temporada y se nota.

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Antes del descanso ya se había adelantado el Tenerife (53-49), que tiene mucha pegada, pero el Madrid pasó a comandar en el tercer cuarto, que fue más de duelos físicos bajo aro y visitas al tiro libre (70-76).

Esa inercia la aprovechó el Real Madrid, que en los últimos minutos alcanzó la máxima diferencia de puntos del partido, hasta los diez con un triple de Okeke que firmó la victoria y solo dejó minutos para un ligero maquillaje.

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- Ficha técnica:

90 - Tenerife (25+28+17+20): Fitipaldo (6), Kurucs (0), Happ (3), Abromaitis (8), Bamba (10) -quinteto inicial- López-Arostegui (8), Hunter (7), Guy (17), Shermadini (5), Van Beck (8), Fernández (12), Alderete (0), Doornekamp (6).

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97- Real Madrid (29+20+27+21): Campazzo (9), Shulga (5), Pradilla (2), Procida (2), Tavares (12) -quinteto inicial- Luwawu-Cabarrot (26), Abalde (7), Okeke (9), Deck (5), Jantunen (7), Feliz (8), Jones (5).

Árbitros: Joaquín García, Alberto Sánchez y Javier Ávila.

Incidencias: Partido correspondiente al XV Torneo Costa del Sol disputado en el Pabellón Sergio Scariolo de San Pedro Alcántara de Marbella, Málaga, ante 1.000 espectadores. EFE

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afl/ism

(foto)