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86-85. Weselowski enmudece a España sobre la bocina

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Redacción deportes, 11 sep (EFE).- Una canasta sobre la bocina de Marek Weselowski permitió a Polonia llevarse este viernes la victoria en el segundo partido del Mundial de Ottawa (Canadá) sobre España (86-85), que inició el último cuarto con diez puntos de ventaja pero no supo frenar el vendaval atacante de su rival.

El equipo español, vigente campeón de Europa, dominó los tres primeros cuartos de juego tanto en el aspecto ofensivo como defensivo, llegando al descanso con una ventaja de seis puntos que se amplió a diez a los treinta minutos.

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El empuje de los polacos en ese último cuarto hizo sufrir mucho a España, que vio como su ventaja se iba aminorando hasta la situación de llegar a la última jugada del partido con solo un punto por delante y con la posesión para su rival.

El polaco Mateusz Filipski, con 32 puntos, fue el máximo anotador del partido, mientras que el mejor de España fue Ignacio Ortega con 29.

España es segunda de grupo tras dos partidos disputados y en el próximo, contra Japón, está obligada a ganar para recuperar el primer puesto y pasar de ronda como líder.

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- Ficha técnica:

86 - Polonia (28+17+18+23): Mosler (10), Wesolowski (13), Balcerowski (4), Pawelko (6) y Filipski (32) -quinteto inicial- Stan (7), Bandura, Macek (6), Kozaryna (8), Labedzki, Darminowski y Kawecki.

85 - España (29+22+22+12): Oscar Onrubia (2), Manu Lorenzo (23), 'Pincho' Ortega (29), Lalo Prieto (6) y Luis Cristen (1) -quinteto inicial- Julio Vilas (10), Pablo Zarzuela (2), Biel Carbó, Paco García Quiles, Pablo Poyato (2), Adrián García Ingelmo (8) y Alexis Ruiz (2). EFE

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