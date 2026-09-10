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'Prácticamente magia 2', el documental de Oasis y un toque de Navidad esta semana en cines

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Madrid, 10 sep (EFE).- La vuelta de las hermanas Owens con 'Prácticamente magia 2' con Sandra Bullock y Nicole Kidman como estrellas protagonistas, el documental del regreso del grupo Oasis y lo nuevo de la comedia española con un toque de Navidad llegan a las salas de cine esta semana.

Las famosas hermanas brujas regresan 28 años después en la secuela de 'Prácticamente magia'. En esta segunda entrega, dirigida por Susanne Bier, Sally Owens (Sandra Bullock) y Gillian Owens (Nicole Kidman) deberán enfrentarse a la oscura maldición que amenaza con desintegrar a su familia de una vez por todas.

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El reparto está completado por Joey King ('Mi primer beso'), Lee Pace ('El Hobbit: un viaje inesperado') y Maisie Williams ('Juego de Tronos').

Aunque todavía quedan cuatro meses, la Navidad ya está aquí y nos la trae María Pulido ('La familia mata') con su nueva película 'Un plan perfecto'. Protagonizada por Jordi Sánchez ('Señor, dame paciencia'), la película habla de los Ibáñez, una familia que, a punto de estar desahuciados, descubren que el sótano de su casa tiene un túnel diseñado para robar el banco de enfrente.

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De la mano de Leo Harlem ('Padre no hay más que uno'), que encarna a Rufus, un veterano ladrón retirado, la familia decide completar el túnel y dar el golpe de sus vidas. Completa su reparto con Raquel Guerrero ('Machos Alfa') y Ernesto Sevilla ('Sin cobertura').

Saoirse Ronan ('Mujercitas') protagoniza 'Bad Apples', una comedia negra donde interpreta a Maria, una maestra de primaria que secuestra a su alumno más rebelde para que deje de ser un problema en la clase. Maria intentará rectificar este error, pero la situación no estará tan a su favor como espera.

Esta película, dirigida por Jonatan Etzler ('Dieciocho otra vez'), cuenta con las actuaciones de Jacob Anderson ('Entrevista con el vampiro'), Rakie Ayola ('Dredd') y Robert Emms ('Chernobyl').

La maldad más humana llega a las salas de mano de Hugo Stuven ('Solo') en su nueva película. Michelle Jenner ('No tengas miedo') se pone en la piel de Marta, una mujer obsesionada con proteger del mundo exterior a su hijo y a su madre (la actriz Luisa Gavasa, a la que vimos en 'El maestro que prometió el mar')l Su tranquilidad se ve amenazada por la llegada de Velasco, interpretado por Pablo Derqui ('Los ojos de Julia'), un hombre que es capaz de despertar la maldad de la propia Marta.

"A mí me encantan las películas de fantasmas y ciencia ficción, pero el terror más cercano es el que más me intriga. La mente humana es impredecible y la maldad, realmente, está dentro del ser humano", contaba el director Hugo Stuven en una entrevista a EFE.

Este documental narra la reciente gira de reunión de Liam y Noel Gallagher, 'Oasis Live '25', uno de los regresos al rock más esperados. Esta perspectiva única incluye acceso a los ensayos, a la vida detrás de cámaras y a los conciertos, además de las primeras entrevistas conjuntas con Noel y Liam en más de 20 años.

El debut en el largometraje de Lucía Aleñar llega de la mano de esta película, basada en el cortometraje homónimo de 2020 que cuenta la historia de Catalina, interpretada por Zoe Stein ('Mantícora'). Se trata de una joven que, tras presenciar la muerte de su abuela, comienza a vestir sus piezas, acto que se convertirá en la puerta de entrada a un mundo fantasmagórico que llevará a Catalina a ocupar literal y figuradamente el espacio dejado por la abuela.

La película cuenta además con la actuación de Lluís Homar ('La mala educación'), Nuria Prims ('El ser querido') y Martina García ('Narcos').

El famoso detective Conan regresa a las salas españolas con su película número 29. En esta nueva entrega, el detective y sus compañeros se enfrentarán a una motocicleta que siembra el caos en Tokio y que resulta muy parecida a una nueva motocicleta policial. La acción y las persecuciones no estarán ausentes en la nueva aventura del detective.

Esta 'road movie' familiar, ópera prima del director Carlos Saiz, cuenta la historia de Lionel, un joven que viaja con su distante padre para visitar a su hermana en Francia. El viaje se convertirá en un ajuste de cuentas que obligará al protagonista a poner distancia y reconstruir vínculos.

Carmen Perona Cabrera ('La reina del convento') regresa con esta película en la que Juan Amodeo ('El mundo es vuestro') interpreta a Pablo, un chico que, tras un año esperando a asistir a un macro evento de anime, se encuentra con un gran problema: su hermano le pide ir a Las Tres Mil Viviendas, el barrio más peligroso de Sevilla, a recuperar una mochila.

Cuatro amigas viajan a una casa aislada en mitad del bosque para realizar un ritual de iniciación a la brujería. Una de ellas, Lily, ha sido elegida para representar el elemento aire. Pero lo que comienza siendo un ritual de brujería blanca, pronto acabará convertido en una diabólica pesadilla donde Lily es el sacrificio.

Julia, una exitosa directora de orquesta de cuarenta años interpretada por Marie Leuenberger ('El orden divino'), accede a realizar un procedimiento experimental de fertilidad por el que se queda embarazada, pero en el parto, tras una serie de complicaciones, someten al bebé a un tratamiento adicional. Sin embargo, hay algo extraño que Julia y su marido Georg (Hans Löw) sienten: no saben si el bebé traído a casa es realmente suyo.

Documental francófono que cuenta los aspectos de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, una devoción católica referida al corazón de Jesucristo, como un símbolo de amor divino. EFE

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