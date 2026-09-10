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Muere a los 81 años la figura del arte contemporáneo valenciano Artur Heras

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València, 10 sep (EFE).- El pintor, escultor, diseñador y gestor cultural Artur Heras, una de las grandes figuras del arte contemporáneo valenciano, ha fallecido este jueves a los 81 años, ha informado el alcalde de Xàtiva (Valencia), Roger Cerdá, quien ha anunciado que el Ayuntamiento iniciará los trámites para su nombramiento como hijo predilecto de la ciudad.

A través de un mensaje en redes sociales, Cerdá ha destacado que Heras (Xàtiva, 1945) deja "una obra imprescindible, una mirada crítica y comprometida y un legado que forma parte también" de la ciudad.

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Desde el Ayuntamiento, han lamentado profundamente la muerte del artista, y han señalado que la ciudad pierde "un creador comprometido, con una trayectoria artística e intelectual imprescindible, que contribuyó a proyectar el nombre de Xàtiva mucho más allá de sus fronteras".

Asimismo, han trasladado su pésame a su familia, amistades y a toda la comunidad cultural.

Artur Heras fue un destacado representante del nuevo realismo y el pop art, con obra expuesta en València y en ciudades como Barcelona, Madrid, Sevilla, Múnich, Ciudad de México, Pamplona, París o Perpiñán.

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Nacido en Xàtiva en 1945, descubrió a los 18 años el pop art crítico y junto con Manuel Boix y Rafael Armengol formó parte de una renovación artística clave en la Comunitat Valenciana desde los años sesenta y fue director de la valenciana Sala Parpalló, a la que convirtió en un referente cultural.

Formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de València, su lenguaje combina la iconografía pop, el collage, la ironía conceptual y la reflexión sobre la memoria y la sociedad. EFE

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