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Madrid se prepara para un fin de semana de carreras con refuerzo de transporte y seguridad

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Madrid, 10 sep (EFE).- Madrid se prepara para el Gran Premio de España de Fórmula 1, una cita nueva en la ciudad que va a celebrarse en un circuito semiurbano habilitado en el entorno del recinto ferial de Ifema y el barrio de Valdebebas y al que los espectadores solo podrán llegar en transporte público.

En los tres días en que se van a desarrollar las pruebas de automovilismo, del viernes 11 al domingo 13, la previsión es que más de 300.000 personas acudan al circuito Madring, en la zona noreste de la capital y muy próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, alrededor del cual se ha establecido un amplio dispositivo de transporte, seguridad y emergencias para atender la llegada de esos miles de aficionados.

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Una de las principales preocupaciones para estos días es la movilidad, tanto para el Ayuntamiento, que quiere evitar atascos en las zonas adyacentes al circuito y que puedan extenderse a otros lugares de la ciudad, como para quienes van a acudir a presenciar carreras, clasificaciones, entrenamientos y los eventos programados alrededor del gran premio dentro de Madring.

El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público para llegar al circuito para lo que junto a la Comunidad de Madrid y Renfe ha preparado un refuerzo extraordinario de Metro, Cercanías y autobuses de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), además de cinco lanzaderas especiales que conectarán el recinto con distintos puntos de la ciudad.

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El circuito estará dividido en dos sectores que no estarán conectados entre sí para los peatones dentro del recinto.

Uno es Madring Sur, situado en el entorno de la entrada principal al recinto ferial de Ifema, donde se encuentra la recta de salida y meta de la carrera, y el otro Madring Norte, en el barrio de Valdebebas y donde se sitúa la curva emblemática del circuito, peraltada y de 180 grados, bautizada como Monumental.

Para el sector sur, el Metro será la principal vía de acceso, con un refuerzo especial de las líneas 8, 4 y 5. La línea 8, que conecta Nuevos Ministerios con el aeropuerto de Barajas y cuenta con la estación Feria de Madrid junto a Ifema, aumentará un 50 % su capacidad habitual.

En el norte, la alternativa de transporte será Cercanías, con la estación de Valdebebas, en la línea C-1, como punto de acceso más próximo al circuito que conecta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con el centro de la capital a través de estaciones como Chamartín, donde los trenes circularán con frecuencias reforzadas, especialmente durante el sábado y el domingo.

A este dispositivo se sumarán los autobuses de la EMT y las cinco lanzaderas especiales, que permitirán conectar los dos sectores del circuito y facilitar los desplazamientos desde zonas como el estadio Metropolitano, en el que se encuentra el aparcamiento oficial para vehículos privados del circuito a 5 kilómetros del mismo, Plaza de Castilla o Avenida de América.

El Ayuntamiento desaconseja el uso del vehículo privado para llegar directamente al circuito ya que no hay aparcamiento para los espectadores en el recinto y el acceso a la corona interior de seguridad que rodea Madring estará restringido a vehículos autorizados y residentes.

También se desplegará durante estos días un dispositivo de seguridad de unos 1.350 efectivos de Policía Municipal, SAMUR-Protección Civil, Bomberos y agentes de movilidad para garantizar la seguridad tanto dentro como fuera del circuito en el que va a celebrarse el Gran Premio de España de Fórmula 1. EFE

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