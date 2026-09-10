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La Policía despliega 1.300 agentes y prohíbe drones dentro del recinto de la F1 en Madrid

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Madrid, 10 sep (EFE).- La Policía Nacional va a desplegar alrededor de 1.300 agentes para el Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, un dispositivo que incluye unidades especializadas y vigilancia aérea y que estará acompañado de la prohibición de acceder con drones al recinto y una restricción temporal del espacio aéreo en el entorno del Ifema.

El operativo permanecerá activo desde primera hora del viernes hasta el cierre del recinto el domingo, con independencia de que se disputen las carreras de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 u otras actividades, según ha explicado el portavoz de la Policía Nacional, Rubén Campos.

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La Policía ha diseñado un dispositivo "espejo" para atender las dos zonas en las que está dividido el circuito, Madrid Norte y Madrid Sur, separadas por la M-11 y sin conexión peatonal entre ellas.

El despliegue contará principalmente con efectivos de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), además de Policía Aérea, Caballería, Guías Caninos, Subsuelo, Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX) y Grupo Especial de Operaciones (GEO).

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La previsión policial es que unas 330.000 personas acudan al recinto durante el fin de semana, por lo que la Policía ha recomendado utilizar el transporte público, que contará con refuerzos de Metro, Cercanías y las lanzaderas habilitadas desde distintos puntos de Madrid.

Campos ha advertido además de que los hurtos serán uno de los delitos más habituales en un evento de estas características y ha pedido a los asistentes que mantengan sus pertenencias controladas, especialmente teléfonos móviles, carteras y mochilas, que recomienda llevar por delante.

La proximidad del circuito al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha obligado a establecer una coordinación específica de todos los medios aéreos que participarán en el Gran Premio, tanto policiales y de otros cuerpos de seguridad como privados, de prensa, producción y del Ejército del Aire y del Espacio.

Enaire ha establecido una reserva temporal de espacio aéreo en torno al circuito desde las 08:00 horas del viernes hasta la finalización del dispositivo el domingo, con unos márgenes de seguridad que restringen el acceso de operadores y usuarios de drones que no estén expresamente coordinados y autorizados para trabajar durante el evento.

El responsable del Departamento de Coordinación Operativa de Espacio Aéreo de Enaire, Juan Jesús Cano, ha explicado que la medida busca hacer compatibles las distintas operaciones aéreas y garantizar la seguridad, y ha señalado que la restricción no afecta a los vuelos comerciales de Barajas, cuyos procedimientos se encuentran suficientemente alejados del espacio reservado.

La Policía Nacional ha incidido en que los ciudadanos no podrán acceder al recinto con drones y ha pedido que tampoco se utilicen en el exterior dentro de la zona restringida.

El inspector Jefe de la unidad aérea de la Policía, Ángel Siles, ha reclamado la colaboración de los asistentes para evitar que estos aparatos interfieran con los medios aéreos autorizados o con la aviación tripulada.

La Unidad Aérea de la Policía dispondrá, por su parte, de drones y helicópteros para cubrir tanto el interior como el exterior del circuito, con imágenes que serán trasladadas al centro de coordinación instalado en el recinto para facilitar la supervisión de la seguridad y la respuesta ante posibles emergencias. EFE

(Vídeo)

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