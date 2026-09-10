La izquierda defiende la "reparación histórica" a los saharauis con la nacionalidad, pero PP y Vox critican la fórmula

10/09/2026 La diputada de Sumar Tesh Sidi (d) durante un encuentro con saharauis en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Congreso da luz verde a la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas y que se debate y vota en plena tensión con Marruecos por la crisis de Ceuta y después del varapalo judicial a la denominada 'ley de nietos'. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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Los grupos de izquierda han defendido este jueves en el Congreso como una "reparación histórica" la proposición de ley para conceder la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo administración española, mientras el PP ha respaldado que puedan nacionalizarse pero mediante la vía de la residencia y Vox ha rechazado la norma al considerar insuficientes sus garantías.

Durante el debate, seguido desde la tribuna por representantes del pueblo saharaui, el diputado socialista Artemi Rallo ha calificado la jornada de "día histórico" para "restituir un derecho" a los habitantes de la antigua provincia española, aunque ha negado que se trate de una "concesión graciosa" o de una estrategia para alterar el censo electoral.

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Además, ha recalcado que la ley será posible gracias al PSOE y al "impulso y liderazgo" del Gobierno. La iniciativa legislativa la registró Sumar y el PSOE votó en contra de su tramitación, aunque después acabó pactando el articulado con su socio de gobierno y el resto de sus habituales aliados parlamentarios.

Desde Sumar, el portavoz de Justicia Enrique Santiago ha pedido que la Cámara apruebe la norma por unanimidad y ha reprochado a Vox ser la única fuerza que vote en contra de esta iniciativa.

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Por su parte, la diputada de Más Madrid de origen saharaui, Tesh Sidi, una de las propulsoras de la iniciativa ha recurrido además a la película 'La Terminal' para comparar la situación de su protagonista con el "limbo jurídico y legal" en el que, según ha señalado, lleva 50 años el pueblo saharaui.

Sidi ha reivindicado la "buena política" y ha presentado la aprobación de la norma como un "logro colectivo" que no pertenece a ningún Gobierno, sino "a todo un pueblo". Y ha reclamado al PP que abandone la abstención porque tanto abstenerse como votar con ella "es estar del lado de Marruecos".

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EL PP CUESTIONA EL CAMBIO DE POSICIÓN DEL PSOE

Por su parte, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines ha acusado al Gobierno de haber dado un "bandazo" sobre el Sáhara desde que en marzo de 2022 respaldó el plan de autonomía marroquí y ha preguntado por qué el PSOE, que inicialmente votó en contra de tramitar esta proposición, ha cambiado ahora de posición. "Seguimos sin saber, seguimos sin conocer, a cambio de qué Pedro Sánchez cedió el Sáhara a Marruecos", ha esgrimido.

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El parlamentario ha defendido que el PP mantiene su posición de permitir la nacionalización de los saharauis mediante dos años de residencia legal, equiparándolos a nacionales de países iberoamericanos o Guinea Ecuatorial, pero no mediante carta de naturaleza. Así, ha alegado razones de "congruencia política, histórica y jurídica" y ha advertido de que, a su juicio, el texto no ofrece garantías suficientes para su aplicación.

VOX RECLAMA "MÁS GARANTÍAS Y CONTROLES"

A continuación, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha afirmado que se puede reconocer una "injusticia histórica" y ayudar al pueblo saharaui sin aprobar esta ley, porque, según ha defendido, "la nacionalidad española no puede ser una indemnización de hoy por la historia de ayer".

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De este modo, ha cuestionado que pueda concederse sin residencia legal en España y ha denunciado que algunos de los documentos previstos son, a su juicio, "de fácil falsificación".

Hoces ha reclamado "muchas más garantías y controles" para conceder la nacionalidad y ha confirmado el rechazo de Vox a la iniciativa. "Una cosa es honrar, recordar, ayudar y otra cosa muy diferente es entregar el vínculo más preciado que tiene un español, que es la nacionalidad española", ha concluido.

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RECLAMOS DE AUTODETERMINACIÓN Y CRÍTICAS AL GIRO DE SÁNCHEZ

Entre los grupos minoritarios, el parlamentario del PNV Mikel Legarda ha hablado de una "profunda deuda moral" de España y ha confiado en que la iniciativa consiga el respaldo de la Cámara. Desde Junts, Josep Pagès ha acusado al PSOE de "incoherencia" y "oportunismo" por la forma en la que ha reactivado la iniciativa.

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Por su parte, el diputado de Bildu Jon Iñarritu considera la medida "positiva y "justa", aunque ha recalcado que no resuelve la situación del Sáhara Occidental y ha pedido al Gobierno corregir el cambio de posición adoptado en 2022.

Desde ERC, Francesc-Marc Álvaro Vidal ha calificado la nacionalidad para los saharauis de solución "paliativa", al afirmar que la aspiración de estas personas no es ser españoles sino poder decidir su futuro y convertirse en un pueblo libre.

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La diputada de Podemos Marina Velarde también ha anunciado su voto favorable pero ha advertido de que no permitirá que la ley se utilice para "blanquear" la política del Gobierno con Marruecos, defendiendo que la nacionalidad "no puede sustituir a la autodeterminación".

Por otro lado, la representante de Compromís en el grupo Mixto, Àgueda Micó, ha expresado que la norma llega "50 años tarde" y ha advertido de que el "miedo a Marruecos" no puede seguir determinando la dignidad del pueblo saharaui.

Por último, el parlamentario del BNG Néstor Rego ha definido la ley como un acto de "justicia y reparación" necesario pero "insuficiente" y ha reclamado al Gobierno que rectifique su posición sobre el Sáhara y vuelva a apoyar el proceso de descolonización.