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El TSJA levanta la suspensión del contencioso de la concesión de mina de Aznalcóllar

21/04/2023 Zona minera de Aznalcollar, a 22 de abril de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). El 25 de abril de 1998 se produjo el desastre de Aznalcóllar, un desastre ecológico producido por un vertido de lodos tóxicos, que llegó al parque Nacional y Natural de Doñana, por la rivera del río Guadiamar. La catástrofe fue causada por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
21/04/2023 Zona minera de Aznalcollar, a 22 de abril de 2023, en Sevilla, (Andalucía, España). El 25 de abril de 1998 se produjo el desastre de Aznalcóllar, un desastre ecológico producido por un vertido de lodos tóxicos, que llegó al parque Nacional y Natural de Doñana, por la rivera del río Guadiamar. La catástrofe fue causada por la rotura de la Balsa Minera de Aznalcóllar, propiedad de la empresa sueca Boliden. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado "levantar la suspensión por prejudicialidad penal" del recurso contencioso que impugnó la concesión de la explotación para la reapertura de la mina de Aznalcóllar a la empresa Minorbis.

Según consta en el auto, consultado por Europa Press y adelantado por Diario de Sevilla, ello se ha producido tras la decisión de la Audiencia Provincial de Sevilla, que absolvió a los 16 acusados por el supuesto amaño del concurso para la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, por lo que "dejan de concurrir las premisas que en su día justificaron la suspensión del proceso".

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Por ello, se procede "el levantamiento de la suspensión por prejudicialidad penal de este recurso contencioso-administrativo".

El tribunal, además, decide librar oficio a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla para que remita una "copia testimoniada de la sentencia recaída en la causa penal seguida como procedimiento abreviado", así como "del auto declarando la firmeza parcial de la misma".

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Cabe mencionar que, en su día, Emerita Resources señaló su respeto hacia la decisión judicial que ratificó la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a sus entonces concesionarios, esto es Minorbis y Grupo México.

El TSJA desestimó íntegramente un recurso contencioso-administrativo interpuesto por Emerita Resources España contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar tras hacerse con los derechos de la misma, fruto de un concurso promovido por la Junta de Andalucía.

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