El PSOE lleva hoy al Congreso su propuesta para que Feijóo declare todos sus ingresos, patrimonio y donaciones

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El Pleno del Congreso votará este jueves una proposición no de ley del PSOE que reclama las reformas necesarias para que el jefe de la oposición tenga que declarar su patrimonio y todas las retribuciones en dinero o en especie que recibe, así como las donaciones e intereses económicos, una iniciativa impulsada por los socialistas después de que Pedro Sánchez instara al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a explicar quién paga su vivienda en Madrid.

Como diputado del Congreso, Feijóo ya declaró al asumir el escaño su patrimonio, sus retribuciones del último año y sus intereses económicos, pero el PSOE quiere ir más allá y obligarle a ofrecer más detalles de todos sus ingresos y retribuciones, tanto en metálico como en especie.

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El origen de la iniciativa socialista es la polémica del 'cara a cara' parlamentario entre el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, del pasado 24 de junio, cuando el primero retó al segundo a desvelar cuánto paga él o el PP por el alquiler de su vivienda en el madrileño barrio de El Viso, a lo que el jefe de la oposición replicó que él mismo paga su casa junto a la madre de su hijo y que a él su suegro "no le ha regalado ningún piso".

LOS LETRADOS PUSIERON REPAROS

Tras aquella bronca de finales de junio, los socialistas registraron una proposición no de ley refiriéndose expresamente a Núñez Feijóo para que detallara en su declaración de bienes y actividades cómo se sufraga la vivienda en la que reside con su familia en Madrid.

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Pero la Mesa del Congreso frenó la proposición no de ley atendiendo al criterio de los letrados, que ponían reparos a tramitar una iniciativa dirigida concretamente a una persona con nombres y apellidos, así que el PSOE presentó una nueva versión, ya sin referencias expresas a Feijóo ni al pago de su vivienda, que es la redacción que ahora llegará al Pleno.

En la exposición de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press, el PSOE sostiene que resulta "esencial" que el régimen de transparencia actual aplicable a los parlamentarios se extienda íntegramente al jefe de la oposición, máxime cuando no está estipulado que éste tenga que ser diputado.

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QUE LA TRANSPARENCIA LLEGUE AL JEFE DE LA OPOSICIÓN

Por ello, advierte de que sería posible que una persona llegara a liderar la alternativa de Gobierno "sin ni siquiera tener que informar de qué donaciones percibe o qué intereses económicos sufragan su estilo de vida". "La transparencia en el patrimonio es una garantía imprescindible de la moralidad de la conducta", reza la iniciativa.

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Además de las exigencias relativas al jefe de la oposición, la iniciativa también propone impulsar reformas para que todos los diputados reflejen en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información relativa a su patrimonio, retribuciones en renta o en especie, donaciones, actividades e intereses económicos, en cumplimiento del Reglamento del Congreso y del Código de Conducta de las Cortes Generales.