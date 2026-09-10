El PNV denuncia "falta de tensión" en las alertas sobre Ceuta y "laxitud" al recibirlas

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Madrid, 10 sep (EFE).- El PNV ha censurado este jueves al Gobierno por la "falta de tensión" en las alertas emitidas por los servicios de información y de seguridad antes de la crisis de Ceuta, por la "laxitud" al recibirlas y por "seguir diciendo que todo se hizo razonablemente bien cuando todo se hizo razonablemente mal".

En el pleno del Congreso, al replicar a una iniciativa del PP sobre Ceuta, el diputado del PNV Mikel Legarda ha reaccionado a los informes publicados por el Ejecutivo este miércoles, a los que siguieron unas fuentes del CNI remitidas por Moncloa en las que se señalaba que el centro no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30 de julio en la ciudad.

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Legarda ha recordado que el PNV ha censurado "ampliamente" la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez tanto por no haber tomado medidas tras la sentencia del Supremo que suponía un "evidente efecto llamada", como por su "inacción" durante prácticamente todo el mes de agosto.

El diputado del PNV ha calificado de "timorata" la consideración hacia Marruecos y ha lamentado que se haya externalizado en demasía la protección de la frontera en un socio inevitable, "pero brumosamente confiable". EFE

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