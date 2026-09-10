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El juez del 'caso Leire' escucha hoy al exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos como imputado

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado para declarar como investigado este jueves a Leonardo Marcos, ex director general de la Guardia Civil.

Aunque en un primer momento Pedraz descartó imputar a Marcos por no apreciar indicios en su contra, semanas después accedió a la petición del PP, que lidera la acusación popular en la causa en la que se investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

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Cabe recordar que el que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa", según un oficio de los investigadores.

El que fuera jefe la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, para "ponerse de perfil" en la investigación que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que fuese la autoridad judicial quien "tomase la iniciativa", según un oficio de los investigadores.

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Según recoge la UCO, el exdirector de la Guardia Civil apuntó que la "credibilidad estaba por los suelos" y solicitó que el siguiente viernes (19 de julio) tenían que efectuar un informe con todo "analizado y que no haya nada".

El entonces jefe de la UCO se opuso a la pretensión del director general, al señalar que era "materialmente imposible ya que se debían analizar los correos electrónicos y posteriormente confeccionar el informe preceptivo dirigido a la Autoridad Judicial".

En dicha reunión de julio de 2024 también participaron el jefe de Policía Judicial y el DAO, un cargo que asume desde diciembre de 2023 el teniente general Manuel Llamas, igualmente investigado.

Su sucesora y actual directora de la Guardia Civil declaró como imputada el pasado julio que se sentía víctima de Cerdán, rechazó haber dado órdenes a la UCO, insistió en que se vio un par de veces con Díez y afirmó que no la habría recibido si hubiera sabido que trabajaba con el exsecretario de Organización socialista.

Pedraz también ha citado para ese mismo a declarar como testigo a José Luis Alonso, fiscal jefe de Badajoz, por una denuncia que se presentó contra Díez.

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