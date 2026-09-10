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El Congreso acoge hoy un acto por el 50 aniversario de la aprobación de la Ley para la Reforma Política

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El Congreso acogerá este jueves un acto con motivo del 50 aniversario de la aprobación de la Ley para la Reforma Política reuniendo a protagonistas de distintas sensibilidades políticas que hicieron posible la Transición.

El acto, organizado por la Mesa del Congreso, ha sido promovido por el historiador e investigador Ramón y Cajal de la Universidad Carlos III de Madrid, Francisco Leira, autor de 'Retrato de la Transición. La memoria que escondimos en el desván' (Siglo XXI España, 2026).

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Según informa dicha universidad en una nota de prensa, la jornada comenzará a las 17.00 horas con un discurso de bienvenida de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, tras el que tomará la palabra el mencionado historiador para dar cuenta del contenido de su obra, en la que ha entrevistado a más de 60 políticos, periodistas y otros protagonistas de aquel periodo.

Posteriormente, moderará una mesa de debate en la que participarán representantes de diferentes ámbitos políticos y sociales de la Transición, como Merche Comabella (militante del Partido Comunista y activista movimiento vecinal y feminista), Ana María Ruiz-Tagle (abogada y exsenadora del PSOE), Diego López Garrido (exdiputado de IU y del PSOE), Soledad Becerril y Rafael Arias-Salgado (exdiputados de UCD y PP).

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Esta convocatoria coincide con los 50 años de la aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley para la Reforma Política en septiembre de 1976, después avalado por las Cortes franquistas y ratificado en referéndum.

Esta norma abrió el camino hacia un sistema democrático, dejó sin efecto preceptos fundamentales del franquismo incompatibles con el nuevo modelo político y permitió convocar las elecciones generales libres en junio de 1977, de las que salieron las Cortes que elaboraron la Constitución de 1978.

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