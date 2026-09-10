3-0. Motagua vence a Alianza y sueña con pase a semifinal

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Tegucigalpa, 9 sep (EFE).- El Motagua hondureño venció este miércoles por 3-0 al Alianza salvadoreño, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf (Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol).

De local en Tegucigalpa, el Motagua salió volcado al ataque con llegadas por los extremos y disparos de media distancia a la portería del Alianza defendida por Mario González.

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El equipo hondureño intentaba hacer daño con constantes llegadas de Jeffryn Macías y Jesús Batiz por las bandas, y el uruguayo Rodrigo De Olivera por el centro.

Alianza jugó condicionado desde el minuto 7, con un hombre menos por la expulsión, con tarjeta roja directa, del defensa Julio Cibrián, por juego violento.

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Al minuto 20 el portero del Motagua, Luis Ortiz, atrapó la pelota tras un lanzamiento libre frontal de Henry Romero, del Alianza, en su primera de las dos jugadas de peligro que creó en el primer episodio.

Los 'Águilas' del Motagua se pusieron en ventaja al minuto 29 con un taconazo de lujo de Óscar Discua, a quemarropa, en el área pequeña.

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Al 44, un remate de Rodrigo De Olivera fue repelido por el vertical derecho de la portería del Alianza, que aunque intentaba hacer daño al contragolpe, no pudo superar el cerrojo defensivo del club hondureño, que en la Copa Centroamérica hasta ahora no ha podido pasar de los cuartos de final.

El 1-0 del primer tiempo fue quizá muy poco premio para el Motagua, que dominó el partido con un fútbol rápido y vistoso.

En la segunda mitad la tónica del Motagua fue la misma, con un fútbol de anticipación, rápido y ordenado, en busca de un marcador más favorable que no tardó en llegar.

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Jeffryn Macías convirtió el segundo gol del Motagua tras rematar dentro del área un centro desde la izquierda de Clever Portillo.

El tercer tanto lo hizo Alejandro Reyes, quien en veloz carrera entró al área y soltó un zurdazo por bajo para el definitivo 3-0.

El dominio del Motagua, que ya sueña con pasar a semifinales, no cesó y la defensa y el portero del Alianza evitaron lo que pudo ser una mayor goleada.

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Ficha técnica

3. Motagua: Luis Ortiz; Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo (Valerio Marinacci m.77); Óscar Discua, Denis Meléndez (Rodrigo Gómez m.64), Alejandro Reyes; Jeffryn Macías, Rodrigo de Olivera (Aarón Barrios m.77) y Jesús Batiz (Jefry Miranda m.54).

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Entrenador: Javier López.

0. Alianza: Mario González; Julio Cibrián, Henry Romero, Noel Rivera (Juan Monteagudo m.13), David León (Moris Aguirre m.58); Narciso Orellana, Harold Osorio (Alejandro Henríquez m.79), William Parra, Matías Mier (Francis Castillo m.58); Leonardo Menjívar (José Borreto m.79) y Nelson Rodríguez.

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Entrenador: Roberto Pompei.

Goles: 1-0, m.29: Óscar Discua. 2-0, m.54: Jeffryn Macías. 3-0, m.85: Alejandro Reyes

Árbitro: Cristhofer Corado, de Guatemala. Mostró cartulina amarilla a Juan Monteagudo y Narcizo Orellana, y roja a Julio Cibrián, del Alianza. Otra amarilla fue para Christopher Meléndez, del Motagua.

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Incidencias: Partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera ante más de 10.000 espectadores. EFE

(foto)