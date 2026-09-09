Toni Martínez vuelve a los entrenamientos del Alavés

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Vitoria, 9 sep (EFE).- El delantero del Deportivo Alavés Toni Martínez volvió este miércoles a los entrenamientos del equipo vitoriano y estará disponible para el duelo de este sábado frente al Racing de Santander (14.00 horas).

El futbolista murciano sufrió una microrrotura en el sóleo de su pierna derecha ante el Villarreal y no pudo participar ante Osasuna la pasada jornada.

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El atacante de 29 años será otra de las alternativas en el ‘once’ de Quique Sánchez Flores para el encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports en el que el equipo cántabro, decimotercero de la clasificación, recibe al Alavés, segundo, a sólo dos puntos del líder, el Barcelona. EFE

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