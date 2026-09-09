La tortilla de patata, mejor con cebolla, supera a la paella como plato español más típico

Guardar

Madrid, 9 sep (EFE).- La tortilla de patata ha superado por poco a la paella como el plato español más típico y representativo de la gastronomía española, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja que el 71,2 % de los españoles considera que la tortilla debe hacerse con cebolla.

El avance provisional de resultados del estudio sobre Turismo y Gastronomía, difundido este miércoles a partir de un muestreo de unas 6.000 personas, sostiene que para el 62,7 % de los encuestados la tortilla de patata es el plato español más típico (30,9 % en primer lugar y 31,8 % en segundo lugar).

PUBLICIDAD

Le siguen la paella, elegida por el 61,1 % (el 36,5 la colocan en primera posición y el 24,6 % en segunda), y el jamón ibérico, por el 42,7 % (el 24,2 % en primera y el 18,5 % en segunda).

Sobre la tortilla española, el 71,2 % cree que debe hacerse con cebolla y el 22 %, sin cebolla; mientras que el 56,3 % estima que debe dejarse poco hecha y el 27,2 %, muy hecha.

PUBLICIDAD

Los platos más representativos varían por comunidades autónomas: en Andalucía se imponen el pescadito frito (40 %), el gazpacho (34,6 %) y el salmorejo (19,6 %); mientras que en Aragón destaca el ternasco (84,4 %); en Asturias, la fabada (81,4 %); en Baleares, la ensaimada (39,9 %); en Canarias, las papas arrugadas con mojo picón (59,2 %); y en Cantabria, el cocino montañés (77 %).

El 44,2 % de los encuestados en Castilla y León apunta al lechazo asado como la receta más típica de la región; el 34,2 % en Cataluña opina lo mismo del pan con tomate; el 78,2 % en la Comunidad Valenciana, de la paella; el 39,5 % en Extremadura, del jamón; el 55,9 % en Galicia, de los callos; el 76,4 % en Madrid, del cocido madrileño; y el 33,2 % en Murcia, de la marinera.

PUBLICIDAD

Asimismo, el 31,5 % de los navarros consideran la menestra de verduras su plato más representativo; el 29,7 % de los vascos, el bacalao al pil pil; el 59,1 % de los riojanos, las patatas a la riojana; el 36,8 % de los ceutíes, el pescado; y el 73,8 % de los melillenses, el cuscús. EFE

(infografía)