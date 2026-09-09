Garamendi: lo de Ceuta es un problema de soberanía nacional y la responsabilidad de España

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Ceuta, 9 sep (EFE).- El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha advertido hoy en Ceuta que la crisis que atraviesa la ciudad es un "problema de soberanía nacional" y ha subrayado que la responsabilidad hay que pedírsela "a España".

En declaraciones a los periodistas en Ceuta, acompañado por la presidenta de los empresarios de Ceuta, Arantxa Campos, el líder empresarial ha señalado que la entrada de "casi la misma población que hay en Ceuta -unos 85.000 habitantes- no puede volver a pasar, porque es un atentado contra la soberanía y nadie me convencerá de lo contrario".

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La CEOE celebra este miércoles en Ceuta la reunión de sus órganos de gobierno -Comité Ejecutivo y Junta Directiva- para conocer de primera mano la crisis que se está viviendo en la Ciudad y dar apoyo a los empresarios y ciudadanos ceutíes. EFE