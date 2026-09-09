El Senado reprueba a cinco ministros por "irresponsabilidad" en la crisis de Ceuta

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Madrid, 9 sep (EFE).- El pleno del Senado, con mayoría del PP, ha reprobado mediante una moción conjunta este miércoles a cinco ministros, los de Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad e Igualdad, en quienes ha centrado su crítica al Gobierno por "irresponsabilidad" en la crisis migratoria de Ceuta.

A la espera de la votación, que será por la tarde y para la que el PP tiene mayoría absoluta, la portavoz del grupo, Alicia García, ha enfatizado en el debate plenario que esos cinco ministros, y el resto, "corean y aplauden" a su jefe, Pedro Sánchez, que es "el Nerón de Tiktok, que se graba mientras Ceuta arde".

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"El 30 de julio tuvieron que elegir: Ceuta o Marruecos. Eligieron Marruecos", ha dicho García de los ministros reprobados: Fernando Grande-Marlaska (Interior), José Manuel Albares (Exteriores), Margarita Robles (Defensa), Mónica García (Sanidad) y Ana Redondo (Igualdad).

Según la portavoz del PP, en Ceuta no falló el Estado, sino el Gobierno, porque hicieron bien su trabajo la Policía, la inteligencia militar, la Guardia Civil y los sanitarios, pero Marlaska ordenó más efectivos para el eclipse que para la frontera; Albares es "muy cobarde" con Marruecos; Robles no permite una comparecencia parlamentaria de la directora del CNI; García "desprecia" a los sanitarios de Ceuta, y Redondo tardó seis semanas en pisar Ceuta.

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Alicia García ha reprochado a la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, quien en este pleno se estrena como senadora, haber firmado una carta para pedir a los socialistas no acudir a las manifestaciones por Ceuta de la semana pasada, aunque algunos "desobedecieron".

Juan Espadas (PSOE) ha instado a la colaboración "de todos los gobiernos autonómicos" como "única solución" a la crisis, y ha dicho que está seguro de que, si el PP gobernara, las autonomías estarían acogiendo "al menos provisionalmente" a las niñas vulnerables que están en Ceuta.

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También ha recriminado que lo llamen invasión quienes no veían el "genocidio televisado" en Gaza, y otro senador socialista, Alfonso Gil, ha afeado al PP que no se comporte como un partido de Estado.

Carla Antonelli (Más Madrid) ha lamentado que llamen "invasores" a niños que mendigan, algo "muy ruin"; Carme da Silva (BNG) ha resumido que "son víctimas, no invasores", y ha instado a la Xunta a acogerles en Galicia, y Uxue Barkos (Geroa Bai) ve la moción "tan lamentable" que no ofrece ni una solución, solo "erosionar" al Gobierno.

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Esa falta de propuestas del PP para solucionar la crisis ha sido el argumento al que han apuntado para rechazar la moción otros senadores, de ERC, EH Bildu y otros partidos.

Al contrario, María Caballero (UPN) la ha considerado "muy oportuna", al igual que Pedro Sanginés (CC), que ha dicho que el Gobierno exhibe "desvergüenza política" en sus desclasificaciones de documentos, y Ángel Pelayo Gordillo (Vox), quien ha exclamado "¡cómo no reprobar al Gobierno!" si, a su juicio, "ha colaborado con el rey de Marruecos para que España sea invadida", aunque ha criticado que el PP no acepte sus enmiendas "para ir más allá" de unas reprobaciones.

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Eduard Pujol (Junts) ha reclamado un referéndum en Ceuta y Melilla para que decidan si quieren ser españolas, lo que, cree, reforzaría la tesis de su españolidad, aunque lo evitarán para no crear un precedente para Cataluña.

Cristina Díaz (PP) le ha replicado que los ceutíes ya eligieron "cuando se separaron las coronas de Castilla y Portugal" y luego Nerea Ahedo (PNV) ha apuntado que "les podían preguntar, ha pasado mucho tiempo" desde 1640. EFE

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