Clàudia Pons ya es centenaria con la selección española

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Redacción deportes, 9 sep (EFE).- Clàudia Pons ya forma parte del selecto grupo de centenarias al frente de la selección española femenina de fútbol sala. La seleccionadora alcanzó ante Polonia los 100 partidos en el banquillo, una cifra redonda que pone en valor una trayectoria iniciada en septiembre de 2018 y que ha estado marcada por tres títulos europeos y una medalla de bronce mundialista.

Desde su estreno en septiembre de 2018, en un amistoso frente a Portugal, Pons ha construido una trayectoria marcada por los éxitos al frente del combinado nacional, con tres títulos europeos y una medalla de bronce en el Mundial como principales logros.

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En sus 100 encuentros como seleccionadora, España ha marcado 420 goles y ha encajado 140, cifras que reflejan la trayectoria de un equipo que se ha mantenido entre las grandes potencias del fútbol sala femenino internacional.

El siguiente gran objetivo de Pons y de la selección será el Europeo de 2027, que se disputará en marzo en Osijek (Croacia). Antes, el combinado español deberá superar la fase de clasificación, prevista para el próximo mes de octubre en Eslovenia.

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Pons afronta así una nueva etapa de su trayectoria al frente de España con el reto de mantener al equipo en la élite y ampliar un palmarés que ya cuenta con tres coronas continentales y una medalla mundialista. EFE

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