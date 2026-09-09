Aagesen defiende la prórroga de Almaraz al cumplir los tres requisitos establecidos

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(corrige dato de 2035, referido al cierre del parque nuclear general)

Madrid, 9 sep (EFE).- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este miércoles la prórroga de explotación de la central de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, aprobada al cumplir los tres requisitos fundamentales que el Gobierno había establecido para ello.

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Aagesen, en su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados, ha explicado que la prórroga, aprobada a mediados de agosto, tiene que ver "con el contexto geopolítico" actual y por la "coyuntura energética" marcada por la "alta incertidumbre de mercados internacionales y el conflicto provocado en Oriente Medio y en Ucrania".

Y ha recordado que el Gobierno estableció tres requisitos claros para estudiar la solicitud de esta prórroga limitada: "Que no supusiera un coste para ciudadanos, seguridad nuclear y que no supusiera impedimento para la seguridad de suministro".

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Constatado el cumplimiento de las tres dimensiones y completada la tramitación se dictó la orden "limitada de 31 meses para la Unidad I y de 19 meses para la Unidad II", ha puntualizado.

Aagesen ha remarcado que la decisión de la prórroga limitada no establece "ningún precedente" para el resto de centrales y "no altera el resto del calendario, el horizonte de cierre definitivo permanece en 2035", en lo que refiere al resto del parque nuclear.

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La prórroga, ha dicho, "no modifica la política energética del Gobierno, de transición energética", que ha calificado como "una apuesta centrada en renovables, electrificación, almacenamiento y redes".

"Es la garantía para tener un sistema energético competitivo, autónomo, seguro y descarbonizado", ha sentenciado.

Durante su comparecencia en el Congreso, la ministra ha reclamado un Pacto País ante la emergencia climática y ha anunciado que iniciará una nueva ronda de contactos en busca de un pacto de Estado contra la emergencia climática. EFE

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