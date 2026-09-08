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Melilla pide a Europa que “vuelque sus ojos” en la ciudad y refuerce su presencia

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Melilla, 8 sep (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha pedido a la Unión Europea que “vuelque sus ojos” y refuerce su presencia en la ciudad autónoma y ha reclamado, entre otras cosas, la presencia de Frontex, asimilar la ciudad a una región ultraperiférica, incorporarla al Comité Europeo de Regiones y explorar la posibilidad de entrar en la Unión Aduanera.

Con eso, ha asegurado, “habremos ganado el abrazo de 500 millones de europeos”, porque Europa es “uno de los foros políticos y de naciones más importantes del mundo”, ha dicho en declaraciones a los periodistas.

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A su juicio, Melilla “tiene que tener más ligazón con Europa” y tenía que haber estado presente en algunos foros desde “hace ya bastante tiempo en los que, desafortunadamente, no hemos estado", ha lamentado.

La primera autoridad melillense ha pedido también que se quiten “ciertos complejos" que se han tenido respecto a Marruecos y que han impedido, entre otras cosas, que haya habido una mayor presencia del Estado en la ciudad.

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“Nos hemos puesto ante el parche antes que salga el grano. Y de tanto ponernos el parche antes que salga el grano, nos han hundido y nos han fastidiado. Y, al final, no han conseguido nada”, ha lamentado, asegurando que “el grano siempre va a estar ahí”.

Por eso, “no importa lo que diga Marruecos, importa lo que diga España, y debemos de pedirle a nuestro Gobierno de España que nos protege y nos ampare".

“No le debemos nada a nadie. Basta de complejo”, ha concluido. EFE

mrg/erv/jlg

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