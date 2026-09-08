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Cuatro heridos, dos graves, por una explosión en un edificio de Cerdanyola (Barcelona)

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(Actualiza la NA2385 con más datos)

Barcelona, 8 sep (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas por una explosión en una joyería ubicada en los bajos de un inmueble de la calle Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) que, según las primeras informaciones, podría deberse a una acumulación de gas.

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El jefe de intervención, el subinspector Gerard Valls, ha explicado que, a causa de la explosión, el forjado de una de las habitaciones del piso superior a la joyería ha colapsado y ha sido necesario desalojar tanto el edificio afectado como los colindantes de ambos lados.

Los servicios de emergencias han recibido a las 17:20 horas la alerta de la explosión, a causa de la cual cuatro personas han resultado heridas, dos se encuentran en estado grave, una menos grave y otra ha sido ya dada de alta.

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El Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que ha desplegado diez ambulancias, ha trasladado en estado grave a una mujer al Hospital Parc Taulí de Sabadell y a un hombre, también grave, al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Aunque los bomberos todavía no tienen sus conclusiones definitivas de la causa de la explosión, sus primeras sospechas apuntan a una acumulación de gas como causa del suceso.

Los bomberos utilizan sensores especiales para casos de estructuras colapsadas y perros para determinar si hay alguna otra víctima en el edificio, antes de valorar la habitabilidad del inmueble.

Los primeros indicios apuntan que no hay ninguna otra persona afectada. Además, las averiguaciones llevadas a cabo por la policía también descartan esta posibilidad y tampoco han recibido denuncias.

Sin embargo, hasta que las tareas de desescombro no se lleven más adelante, no se podrá afirmar con seguridad que no hay nadie atrapado y será entonces cuando los bomberos podrán valorar la habitabilidad del edificio.

Por su parte, Protección Civil ha activado en fase de prealerta el plan especial de emergencias PROCICAT.

El dispositivo cuenta además con el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Cerdanyola para evaluar la afectación estructural del edificio, así como con técnicos de la compañía suministradora de gas para inspeccionar las instalaciones e investigar el origen de la deflagración. EFE

dic/mg/jlp

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