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Casi un 75 % de los alumnos de Ceuta acude a clase el primer día del curso escolar

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Madrid, 8 sep (EFE).- Un total de 9.566 alumnos han asistido este martes a clase en el inicio del curso escolar en Ceuta, lo que representa el 74,85 % del total, según los datos recopilados por la Dirección Provincial de Educación en ciudad autónoma al término de la primera jornada escolar, marcada por la crisis migratoria.

Del total de los 12.780 alumnos matriculados en la ciudad autónoma que estaban llamados a regresar este martes a las aulas, han asistido 9.566 estudiantes a los centros educativos, donde no se han registrado ninguna incidencia, según ha asegurado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en rueda de prensa este martes en la Delegación del Gobierno en Ceuta.

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Para garantizar la normalidad en el comienzo del curso escolar, el Ministerio de Educación ha dispuesto seguridad privada las 24 horas del día los siete días de la semana, tanto en centros públicos como concertados, además de reforzar la vigilancia y la coordinación en los itinerarios y en los entornos escolares, tras las peticiones de padres y madres.

Tolón ha detallado otras medidas puestas en marcha, como el refuerzo y la mejora del vallado de 5 centros de infantil y primaria para evitar accesos no autorizados, y el servicio del aula matinal y vespertina en los institutos públicos con el objetivo de facilitar la atención del alumnado antes y después de las clases, especialmente a los de los primeros cursos de la ESO. EFE

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