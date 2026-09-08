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Abogacía Española alerta del bajo número de expedientes de devolución iniciados en Ceuta

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Ceuta, 8 sep (EFE).- El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha alertado este martes en Ceuta del "bajo número" de expedientes de devolución de migrantes iniciados tras advertir que se están tramitando entre 20 o 30 al día cuando la cifra "debería ser" de un centenar.

González se ha desplazado durante dos días a Ceuta junto a Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social de Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Cartagena, para conocer la realidad de la ciudad.

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Tras reunirse con la decana del Colegio de la Abogacía de Ceuta, Isabel Valriberas, ha analizado la situación actual y las necesidades del Colegio y de los profesionales del turno de oficio.

"Una cosa es conocer las cifras y mantener un contacto permanente con el Colegio, y otra poder venir a Ceuta, recorrer los lugares donde trabajan los compañeros y escucharlos directamente", ha advertido.

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González ha dicho que lo que han encontrado es "un Colegio que ha sabido responder y unos profesionales absolutamente comprometidos con su trabajo y con su ciudad" y ha garantizado que su compromiso es "seguir a su lado y conseguir los recursos que necesiten".

Ha destacado que hasta finales de julio tres profesionales atendían el turno de oficio de Ceuta. "Era una estructura dimensionada para la carga de trabajo ordinaria y a día de hoy son 18".

En estos momentos, el presidente de la Abogacía ha dicho que "se están tramitando en torno a veinte o treinta expedientes de devolución cuando debería llegarse a una cifra de 100 expedientes por día".

También ha dicho que el tiempo de tramitación de un expediente, ya sea con una resolución favorable de asilo o de devolución, "pueden ser días o meses, depende de cómo se tramite y cómo se organice".

"Los compañeros lo que están percibiendo es desorganización, lo que hace que el trabajo vaya muy lento, que se produce un trabajo inútil y no se avanza a la velocidad que la ciudad necesita", ha apuntado.

En su opinión se necesitan "más medios especializados con un refuerzo de funcionarios expertos en esas tramitaciones y una mayor coordinación".

Abogacía Española ha añadido que continuará trabajando junto al Colegio de la Abogacía de Ceuta y manteniendo la interlocución con el Ministerio de Justicia para responder a las nuevas necesidades que puedan surgir. EFE

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