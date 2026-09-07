La Séptima se presenta con la promesa de "emociones fuertes" con "contraste y rigor"

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Vitoria, 7 sep (EFE).- La nueva cadena de televisión generalista que saltará a las pantallas en noviembre, La Séptima, se ha presentado hoy en sociedad como la "televisión del siglo XXI" y con la promesa de trasladar "emociones fuertes" con el directo, el "contraste y el rigor" como señas de identidad.

La "alineación" de este cadena promovida por José Miguel Contreras y que tiene a Javier Ruiz como director editorial ha abierto el Festival de Televisión que se desarrollará esta semana en Vitoria, donde todo el plantel se ha mostrado orgulloso de formar parte del proyecto.

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Contreras concibe esta televisión como "una necesidad" en el actual panorama televisivo que nace con la perspectiva de tener una "vida mínima de treinta años" y de "llenar un hueco que marcará a millones de españoles".

Ha prometido que todos los profesionales "se dejarán la piel para hacerlo bien", al tiempo que ha precisado que el canal "no aspira a ser líder". "No vamos a competir con los demás, nuestro éxito es existir", ha subrayado desde el respeto a la televisión "de calidad" que se hace en España, donde "hasta lo malos saben hacer buena televisión".

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Javier Ruiz ha advertido de que a los espectadores les esperan "emociones fuertes" al señalar que "la actualidad es más emocionante que cualquier 'reality'", pero siempre desde el "contraste y el rigor". "Se lo van a pasar muy bien con nosotros y van a ver la televisión del siglo XXI, todo el tiempo en directo".

Los principales fichajes de lo que Contreras ha definido como una 'familia' han estado en la presentación en Vitoria para aportar pistas de los programas que liderarán a partir del 5 de noviembre.

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Caras conocidas de la pequeña pantalla como Sarah Santaolalla, Rocío Delgado, Héctor de Miguel, Alba Carrillo, y Luján Arguelles, se han mostrado orgullosas y agradecidas de participar en la primera televisión generalista que ve la luz en España en los últimos 20 años.

Luján Argüelles, centrada en el entretenimiento en sus anteriores trabajos, se vuelca ahora a hacer lo que ha asegurado que siempre ha querido: "Directo, cercanía, proximidad y tocar a la audiencia".

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Sarah Santaolalla por su parte presentará por primera vez un espacio propio y lo hará, según ha defendido, "desde el compromiso con la democracia".

La comedia seguirá siendo el campo de trabajo de Héctor de Miguel quien, desde el humor, ha confesado que llega a la cadena tras haberle echado de todas las demás en las que ha trabajado y con el reto de "dar voz, imagen, y cabida a todo tipo de comedia".

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Alba Carrillo quiere aportar "humanización" a la televisión en el hueco destinado al entretenimiento que compartirá con Marta Márquez y en el que pondrá "mucho corazón".

En la presentación también han estado Verónica Sanz y Rocío Delgado. La primera han defendido la necesidad de la existencia de la cadena para ofrecer información "útil y veraz", mientras que su compañera ha definido su programa como "una aventura en la que el directo será el pilar fundamental".

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Por último, Noor Ben Yessef ha presentado su espacio como "una opción frente al ruido y la desinformación" desde el análisis político.

A dos meses del comienzo de las emisiones, Contreras ha reconocido que la parrilla está aun sin cerrar y no ha dado más detalles sobre los horarios de su programación.

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"Puede haber algún bombazo más", ha vaticinado el promotor de La Séptima, quien ha dicho que podría modificar esta programación.

Ha terminado la presentación insistiendo en que su objetivo es ser "peleones, pero sin enfrentarse" a otras cadenas tras reiterar que por encima de todo lo relevante es que este proyecto que comenzó a gestarse en 2019 vaya a ver la luz. EFE

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