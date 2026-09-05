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Temas del día de EFE España del sábado 5 de septiembre de 2026 (13.40h.)

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Ceuta - El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes

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Palma - Interceptados 16 migrantes llegados en dos pateras a Mallorca y Cabrera.

Murcia - López Miras exige a Sánchez los informes que alertaban de la llegada masiva de inmigrantes.

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PARTIDOS PP

Madrid - Feijóo arremete contra Sánchez por adoptar el "modelo de Junqueras" para su supervivencia

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PARTIDOS PODEMOS

Madrid - Belarra pide empatía con las víctimas de Ceuta y avisa a Sánchez que allí "cava su tumba"

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PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Gobierno sigue adelante con los presupuestos sin plazos ni apoyos claros

(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023642540).

CRÉDITO CONSUMO

Madrid - El crédito al consumo sigue creciendo sin que subidas de tipos ni incertidumbre lo frenen

(Enviado)(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023679137)

VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN

Barcelona - Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat sin reducir su plantilla

(Enviado) (Texto)

TRÁFICO PATINETES

Barcelona - Octubre de requisitos extra para los patinetes: casco, chaleco y ser mayor de 15 años

(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022712026)

CONSUMO PESCADO

Madrid - El calentamiento marino genera cambios inéditos para la pesca, en la flota y el consumo

(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023640456)

RESTAURANTES TENDENCIAS

Madrid - De la carne madurada a la "smash burger": la gastronomía busca al público más carnívoro

(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022205916)

TIEMPO CALOR

Madrid - Calor, tormentas o lluvia ponen en aviso a 15 comunidades, cinco en alerta naranja

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AGENDA INFORMATIVA

SOCIEDAD

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Concentraciones convocadas en Madrid, Barcelona, Sevilla o Murcia en apoyo del multimillonario estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers Jr, detenido en Ibiza y a quien Estados Unidos reclama al considerar que financió al grupo terrorista Hamás. Puerta del Sol.

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CULTURA Y TENDENCIAS

16:00h.- Lekeitio (Bizkaia).- DÍA GANSOS.- La localidad vizcaína de Lekeitio celebra el tradicional Día de Gansos, en el marco de las fiestas patronales de San Antolín. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:30h.- Portugalete (Bizkaia).- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza. Puente Colgante.

18:00h.- Ronda (Málaga).- TOROS GOYESCA.- Celebración de la 67 edición de la tradicional Corrida Goyesca, con Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura. Plaza de toros. (Texto) (Foto)

21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- I Festival Macarena Flamenca, Homenaje a José el de la Tomasa (Ciclo ‘Flamenco a pie de calle’, dentro de ‘Otras perlas’. Actividades paralelas). Plaza Virgen del Pilar (Bda. La Barzola)

EFE

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