Temas del día de EFE España del sábado 5 de septiembre de 2026 (13.40h.)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN
Ceuta - El Gobierno toma el control del Puerto de Ceuta para alojar a migrantes
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Palma - Interceptados 16 migrantes llegados en dos pateras a Mallorca y Cabrera.
Murcia - López Miras exige a Sánchez los informes que alertaban de la llegada masiva de inmigrantes.
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PARTIDOS PP
Madrid - Feijóo arremete contra Sánchez por adoptar el "modelo de Junqueras" para su supervivencia
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PARTIDOS PODEMOS
Madrid - Belarra pide empatía con las víctimas de Ceuta y avisa a Sánchez que allí "cava su tumba"
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PRESUPUESTOS 2027
Madrid - El Gobierno sigue adelante con los presupuestos sin plazos ni apoyos claros
(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023642540).
CRÉDITO CONSUMO
Madrid - El crédito al consumo sigue creciendo sin que subidas de tipos ni incertidumbre lo frenen
(Enviado)(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023679137)
VOLKSWAGEN REESTRUCTURACIÓN
Barcelona - Cataluña trabajará "incansablemente" para mantener la marca Seat sin reducir su plantilla
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TRÁFICO PATINETES
Barcelona - Octubre de requisitos extra para los patinetes: casco, chaleco y ser mayor de 15 años
(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022712026)
CONSUMO PESCADO
Madrid - El calentamiento marino genera cambios inéditos para la pesca, en la flota y el consumo
(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023640456)
RESTAURANTES TENDENCIAS
Madrid - De la carne madurada a la "smash burger": la gastronomía busca al público más carnívoro
(Enviado) (Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8022205916)
TIEMPO CALOR
Madrid - Calor, tormentas o lluvia ponen en aviso a 15 comunidades, cinco en alerta naranja
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AGENDA INFORMATIVA
SOCIEDAD
17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- Concentraciones convocadas en Madrid, Barcelona, Sevilla o Murcia en apoyo del multimillonario estadounidense James 'Fergie' Cox Chambers Jr, detenido en Ibiza y a quien Estados Unidos reclama al considerar que financió al grupo terrorista Hamás. Puerta del Sol.
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CULTURA Y TENDENCIAS
16:00h.- Lekeitio (Bizkaia).- DÍA GANSOS.- La localidad vizcaína de Lekeitio celebra el tradicional Día de Gansos, en el marco de las fiestas patronales de San Antolín. (Texto) (Foto) (Vídeo)
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17:30h.- Portugalete (Bizkaia).- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Colectivos sociales en solidaridad con Palestina dan la bienvenida y acompañan a uno de los barcos que forman la 'Freedom Flotilla' (Flotilla de la Libertad) con destino a Gaza. Puente Colgante.
18:00h.- Ronda (Málaga).- TOROS GOYESCA.- Celebración de la 67 edición de la tradicional Corrida Goyesca, con Morante de la Puebla, José María Manzanares, Juan Ortega y el rejoneador Diego Ventura. Plaza de toros. (Texto) (Foto)
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21:30h.- Sevilla.- BIENAL FLAMENCO.- I Festival Macarena Flamenca, Homenaje a José el de la Tomasa (Ciclo ‘Flamenco a pie de calle’, dentro de ‘Otras perlas’. Actividades paralelas). Plaza Virgen del Pilar (Bda. La Barzola)
EFE
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