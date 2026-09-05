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Tabla de tiempos del tercer y último libre de Monza

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:

.1.

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George Russell

GBR

Mercedes

1:22,219

.2.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

a 0,226

.3.

Max Verstappen

NED

Red Bull

0,350

.4.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

0,361

.5.

Lando Norris

GBR

McLaren

0,406

.6.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

0,489

.7.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

0,505

.8.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

0,554

.9.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

0,679

10.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

0,882

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

0,907

12.

Liam Lawson

NZL

Red Bull

0,984

13.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

1,079

14.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1,366

15.

Yuki Tsunoda

JPN

Racing Bulls

1,598

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1,656

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1,801

18.

Alexander Albon

THA

Williams

2,218

19.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

2,700

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

2,785

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

2,812

22.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

3,336

EFE

arh/apa

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