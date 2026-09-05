Tabla de tiempos del tercer y último libre de Monza

Redacción deportes, 5 sep (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monza:
.1.
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George Russell
GBR
Mercedes
1:22,219
.2.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
a 0,226
.3.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,350
.4.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
0,361
.5.
Lando Norris
GBR
McLaren
0,406
.6.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,489
.7.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,505
.8.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,554
.9.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
0,679
10.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
0,882
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
0,907
12.
Liam Lawson
NZL
Red Bull
0,984
13.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1,079
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,366
15.
Yuki Tsunoda
JPN
Racing Bulls
1,598
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,656
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1,801
18.
Alexander Albon
THA
Williams
2,218
19.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
2,700
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,785
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
2,812
22.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
3,336
EFE
arh/apa
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