Russell, por delante de Hamilton y Verstappen en el último libre de Monza

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Redacción deportes, 5 sep (EFE).- El inglés George Russell (Mercedes) fue el más rápido este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Monza.

En la mejor de sus 14 vueltas, Russell cubrió los 5.793 metros de la legendaria pista lombarda en un minuto, 22 segundos y 219 milésimas, 226 menos que el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton (Ferrari) y con 350 sobre el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -ganador hace un año en Monza-, que marcó el tercer crono, al igual que los anteriores, con el neumático blando.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial -con 59 puntos de ventaja respecto a Russell y a Hamilton-, que penalizará por haber superado el límite permitido de cambios de unidad de potencia y este domingo saldrá desde el fondo de la parrilla, marcó el cuarto tiempo -a 361 milésimas de su compañero-; en una sesión en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), asimismo con gomas blandas, se inscribieron decimosexto -a 1,656 segundos- y decimonoveno -a dos segundos y siete décimas- en la tabla de tiempos, respectivamente.

Sainz -investigado por posibles irregularidades durante un periodo de banderas amarillas- repitió 28 veces la mítica pista del Parque Real de Monza, donde el doble campeón mundial asturiano -que dio 20 vueltas- festejó dos de sus 32 triunfos en la categoría reina: en 2007, con McLaren; y en 2010, a bordo de un Ferrari.

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El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, marcó -a cuatro décimas de Russell- el quinto crono de un último entrenamiento en el que se prodigaron los rebufos, que serán muy importantes en la sesión de calificación, que arranca a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT).

El otro Ferrari -escudería que en Monza corre 'en casa'-, el del monegasco Charles Leclerc, se anotó sexto en la tabla de cronos, a 489 milésimas del inglés de Mercedes.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine), que dio 23 vueltas, marcó el décimo crono -a 882 milésimas- del último entrenamiento, en el que todos completaron su vuelta rápida con el compuesto blando y que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) acabó con el vigésimo primer tiempo, a dos segundos y 812 milésimas de Russell, en el mejor de sus veinte intentos. EFE